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Двухуровневые квартиры в Яккасарайский район, Узбекистан

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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 10/10
Мансарда - Ор-р 8 Роддом - 3/10/10 98м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балкон - нет - С…
$148 000
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Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris - Ор-р детский сад 358 - 3/9-10/10 115м2 - Монолит - комнаты раздельно - Балк…
$150 000
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Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris Дуплекс - Ор-р Кушбеги речка - 3/9-10/10   87м2 - Кирпич - комнаты раздельные…
$145 000
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Baht Residence
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BPNBPN
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЖА КВАРТИРЫ  ■ Район: Яккасарайский,    ул. Бобура  О-р бистро Бек.   • …
Цена по запросу
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Uzbegim Elite House
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$106 067
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 9/10
Продается ДУПЛЕКС-Квартира В Жилом Комплексе Solaris: комплекс оснащен охранной системой, де…
$220 000
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West End Consulting
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 9/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$178 799
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная