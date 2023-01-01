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ZAMON

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
8
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

аша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии имеются квартиры:
1-комнатные — от 41,9 м2 до 42,27 м2
2-комнатные — от 63,52 м2 до 70,6 м2
3-комнатные — от 87,77 м2 до 99,35 м2
4-комнатные — от 122,38 м2 до 128,85 м2

Жилой комплекс ZAMON дарит своим жителям не только красивое и комфортное жильё, но и создаёт уникальную атмосферу, способствующую гармонии и благополучию. Расположение в спокойном, но при этом развивающемся районе города позволяет насладиться уединением, но при этом иметь доступ ко всем необходимым удобствам. Использование надёжных материалов подарит ощущение полной уверенности и спокойствия.

— уютные квартиры комфорт-класса;
— закрытый и безопасный двор без машин, охрана, видеонаблюдение 24/7;
— развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка;
— авторская архитектура и ландшафтный дизайн;
— использование только долговечных и надежных материалов,
— металлопластиковые окна;
— облагороженный зелёный двор;
— workout, барбекю и детские игровые зоны;
— собственный пруд на территории жилого комплекса;
— дизайнерские холлы, дарящие атмосферу уюта и безопасности;
— электрозамки, IP-видеодомофон с технологией FACE ID;
— комнаты для колясок и самокатов в подъезде, кладовые помещения на цокольном этаже;
— крытый подземный паркинг для автомобилей жителей и гостей, велопарковка.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
12
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston

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Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Kvartira binosi Конечка
Kvartira binosi Конечка
Juvozqog oz, O‘zbekiston
dan
203,00M soʻm
Maydoni 54–84 m²
16 ob'ektlar 16
Topshirish muddati 2024
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг: