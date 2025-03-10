Turar-joy majmuasi ЖК "O`z Zamin"

Благоустройство
Ландшафтный двор
Игровые площадки
Зоны отдыха
Workout-зоны
Готовый ремонт
Ремонт в подарок до конца февраля
Входная дверь с двумя замками
Межкомнатные двери МДФ
Ламинат
Отштукатуренные и покрашенные стены
Натяжной потолок
Кафель в санузле
Сантехника в туалете и ванной комнате
Безопасность
Закрытые дворы
Система видео-наблюдения
Современные противопожарные системы
Система управления контролем доступа по FACE-ID
Подземный паркинг
Подземный паркинг на 300 м/мест
Умный шлагбаум. Система автоматического распознавания номера а/м
Зарядка для электромобилей
Умный дом
Видео-домофон с управлением доступа во двор или подъезд через смартфон
Вывод камер видеонаблюдения на смартфон с возможностью индивидуальной настройки
Face ID. Безключевой доступ во двор, собственный подъезд, паркинг
Автоматическое включение освещения в подъездах, на этажах и в подземном паркинге
Энергоэффективность
Солнечные батареи для освещения входных групп, паркинга, дворовых пространств, а также для подогрева воды
Система диспетчеризации – автоматический сбор данных по расходу воды, тепла и электричества
Зарядка электромобилей