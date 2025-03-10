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Turar-joy majmuasi ЖК "O`z Zamin"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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7
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25303
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Яшнабадский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Mulk holati:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Kompleks haqida

Благоустройство

Ландшафтный двор
Игровые площадки
Зоны отдыха
Workout-зоны

Готовый ремонт

Ремонт в подарок до конца февраля
Входная дверь с двумя замками
Межкомнатные двери МДФ
Ламинат
Отштукатуренные и покрашенные стены
Натяжной потолок
Кафель в санузле
Сантехника в туалете и ванной комнате

Безопасность

Закрытые дворы
Система видео-наблюдения
Современные противопожарные системы
Система управления контролем доступа по FACE-ID

Подземный паркинг

Подземный паркинг на 300 м/мест
Умный шлагбаум. Система автоматического распознавания номера а/м
Зарядка для электромобилей

Умный дом

Видео-домофон с управлением доступа во двор или подъезд через смартфон
Вывод камер видеонаблюдения на смартфон с возможностью индивидуальной настройки
Face ID. Безключевой доступ во двор, собственный подъезд, паркинг
Автоматическое включение освещения в подъездах, на этажах и в подземном паркинге

Энергоэффективность

Солнечные батареи для освещения входных групп, паркинга, дворовых пространств, а также для подогрева воды
Система диспетчеризации – автоматический сбор данных по расходу воды, тепла и электричества
Зарядка электромобилей

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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