Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.

Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.



В наличии имеются квартиры:

1-комнатные — от 40,16 м2 до 46,94 м2

2-комнатные — от 62,07 м2 до 67,14 м2

3-комнатные — от 85,43 м2 до 98,71 м2

4-комнатные — от 121,66 м2 до 126,08 м2



Проект QORASUV находится в историческом районе, где царит спокойствие, но чувствуется динамичный темп столичной жизни. Жители комплекса могут быть уверены в своей безопасности и приватности, наслаждаясь комфортом, который он предлагает. Архитектура проекта сочетает в себе элементы европейского и восточного стилей, что создает уникальную атмосферу.



— уютные квартиры бизнес-класса;

— большой выбор планировок для каждого;

— закрытый и безопасный двор без машин и посторонних людей;

— охрана и видеонаблюдение 24/7, IP-видеодомофоны с технологией FACE ID;

— нахождение в исторически хорошо развивающемся районе города, развитая инфраструктура и удобная дорожная развязка;

— школы и детские сады рядом, TEAM University;

— уникальная современная архитектура с сохранением национальных элементов;

— исключительный подбор строительных материалов, профессиональный подход к реализации проекта;

— монолитный каркас, кирпичные межквартирные стены;

— детская игровая зона, беседки для отдыха, барбекю и workout зоны;

— дизайнерские холлы с мягкими зонами ожидания;

— собственный крытый паркинг и велопарковка.



Имеется рассрочка и ипотека.



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Мы — RED — эксперты по недвижимости.

Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.

Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.



Продаём только то, что купили бы сами.

Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.



Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.

Сэкономим ваше время и силы.



Адрес нашего офиса:

ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет

Ориентир: GRAND MIR HOTEL



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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.