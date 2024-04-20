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Квартиры-студии в Юнусабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Юнусобод 11 Мегапланет оркасида  29 уй  3/1/4 квартирага йигитлар куйилади 750 мингдан Мет…
698,775 сум
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Агентство
Real estate Nodirabegim
Языки общения
Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная