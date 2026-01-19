  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. TENCORP.

TENCORP.

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
tencorp.uz/
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

TENCORP. — Эксперты в недвижимости.

Мы — команда профессионалов с опытом работы на рынке новостроек, инвестиций и элитной недвижимости. Помогаем подобрать не просто объект, а решение, которое соответствует вашим задачам — будь то уютное жильё, инвестиция с перспективой роста или офис, отражающий статус.
Хотите надёжную инвестицию, стильное жильё или бизнес-пространство с потенциалом? Мы знаем, где это искать и как довести сделку до результата.

🤝 Каждому клиенту мы предлагаем индивидуальное сопровождение. Внимательно анализируем запрос, консультируем на всех этапах сделки, подбираем только актуальные и проверенные объекты. Работаем открыто и прозрачно, с полной финансовой и юридической поддержкой.

🌍 Мы сопровождаем сделки "под ключ" — в том числе дистанционно работаем с клиентами из разных стран: подбираем инвестиционно привлекательные и премиальные объекты — так же надежно, как если бы вы были рядом. Учитываем цели, просчитываем перспективу и берём на себя весь процесс — от первого запроса до подписания договора.

Наши клиенты ценят нас за профессионализм, честность и спокойную уверенность в процессе. За то, что мы остаёмся на связи, не навязываем, не теряемся, и умеем предложить действительно сильные и выгодные варианты. За то, что мы не просто закрываем сделку — а сопровождаем до результата, к которому стремится человек.

📌 Наши направления:
— Новостройки Ташкента от провереных застройщиков
— Инвестиционные объекты
— Продажа и аренда недвижимости
— Бизнес-класс и премиум-сегмент
— Продажа и аренда коммерческих помещений

Мы не обещаем невозможного — мы делаем возможное комфортным, выгодным и надёжным.

Услуги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Купля-продажа жилой недвижимости

• Аренда и покупка коммерческой недвижимости

• Инвестиции в новостройки

• Подбор под ипотеку/рассрочку

Новостройки
Смотреть все 7 новостроек
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Жилой комплекс Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Ташкент, Узбекистан
от
$46,172
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов. Закрытая придомовая террит…
Агентство
TENCORP.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Показать все Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Ташкент, Узбекистан
от
$42,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Показать все Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Жилой комплекс SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Ташкент, Узбекистан
от
$46,040
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 37–94 м²
5 объектов недвижимости 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Квартира 2 комнаты
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Показать все Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Жилой комплекс Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$63,210
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек …
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Показать все Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Клубный дом C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$89,520
Год сдачи 2028
Количество этажей 30
Площадь 30–71 м²
6 объектов недвижимости 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
1 2
Наши агенты в Узбекистане
Диора Искандарова
Диора Искандарова
18 объектов
Артур Аллаяров
Артур Аллаяров
5 объектов
TEN CORP Колл-центр
TEN CORP Колл-центр
Тимур Тухватулин
Тимур Тухватулин
1 объект
Агентства рядом
Агентство недвижимости "BARAKA"
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 20 Коммерческая недвижимость 4 Долгосрочная аренда 8 Земельные участки 1
В стремительно растущем рынке недвижимости Узбекистана, упростить поиск и приобретение любого типа недвижимости для всех участников рынка крайне важна. Вместе с тем, данная тенденция  Помимо того, что мы занимаемся поиском недвижимости (как большинство привыкли думать) мы также: …
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Etazi
Узбекистан, Узбекистан
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Назад Оставить заявку Показать контакты