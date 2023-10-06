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Квартиры-студии в Яшнабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 10/16
🏙 Продаётся 1 комнатная квартира в Новостройке, NRG Oybek! 📍 Ориентир: Шохмедцентр, ул. О…
1,28 млрд сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная