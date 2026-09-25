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Студии в Яшнабадском районе, Узбекистан

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6 объектов найдено
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/16
Продаётся квартира в новом проекте от Golden House Уникальный формат входа в центр города…
$40 000
НДС
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Агентство
Vector Estate
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 7/9
$16 500
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Частный продавец
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Русский
Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/8
Продаётся 2-комнатная квартира площадью 45 м² с видом во двор. Квартира расположена на 2 эт…
$105 000
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
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BPNBPN
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 15/30
$111 000
НДС
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Агентство
TENCORP.
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продам уникальную 2-в-1 квартиру в Яшнабадском районе – отличное вложение!  Адрес: ули…
$75 000
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Агентство
REITATW
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
$51 072
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Застройщик
Ness Development
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная