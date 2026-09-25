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Студии в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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17 объектов найдено
Студия 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Дархан, Т.Ханум, 4/2/4. 77-серия. Зал большой. Кухня на месте сушилки. Лоджии как комнаты - …
$15
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Частный продавец
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Студия в Ташкент, Узбекистан
Студия
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 18/19
Квартира площадью 90 кв. м с просторной гостиной, современной ванной комнатой и потрясающим …
$95 000
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Агентство
Wonderport
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 7/7
Неотъемлемая часть терраса 43 м²
$129 874
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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BPNBPN
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/9
Неотъемлемая часть терраса 43 м²
$128 018
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
$86 295
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/9
Неотъемлемая часть террасса, 45 м²
$133 973
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/9
$92 767
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/7
$92 767
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/9
$99 239
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 7/7
Неотъемлемая часть терраса 45 м²
$135 914
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Студия 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/13
Максим Горький Аптека 36*6 метро 2 комнатная 4 этаж 59м2 коробка  цена: 990 у.е м2
$1 100
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Агентство
Hunt Tower
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
$92 767
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
$101 396
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Студия 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Студия 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 12/12
Продаётся 4-х комнатная квартира в уникальном месте — Дархан, вблизи бизнес-центра Инконель.…
$170 000
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Частный продавец
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Русский
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/9
$84 137
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/9
$92 767
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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English, Русский
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/4
#425 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
$39 900
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Агентство
Domio
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Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная