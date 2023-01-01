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YANGI BAXT

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
15
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О комплексе

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.

В наличии квартиры:
— 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2
— 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2
— 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2
— 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2

Один из лучших комфортабельных современных проектов Ташкента в тихом, экологически чистом районе города, в удобной локации и с развитой инфраструктурой. Высокие стандарты качества. Современные архитектурные тенденции.

— квартиры класса комфорт и бизнес;
— закрытая территория — 60 Га;
— рядом офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки, недалеко линия метро (станция #5);
— прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута;
— озеро Бахт и парк для жителей комплекса;
— кирпичные межквартирные стены;
— межкомнатные стены из газоблока;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые блоки;
— уютные современные холлы с зонами ожидания для вас и ваших гостей;
— два пассажирских лифта в каждом подъезде;
— удобный паркинг для жителей и гостей.

На территории жилого комплекса YANGI BAXT будет построен торгово-развлекательный комплекс нового формата площадью 5 Га, который станет местом притяжения города.

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Дополнительно

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2028
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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YANGI BAXT
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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