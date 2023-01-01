Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте.
Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции.
В наличии квартиры:
— 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2
— 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2
— 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2
— 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2
Один из лучших комфортабельных современных проектов Ташкента в тихом, экологически чистом районе города, в удобной локации и с развитой инфраструктурой. Высокие стандарты качества. Современные архитектурные тенденции.
— квартиры класса комфорт и бизнес;
— закрытая территория — 60 Га;
— рядом офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки, недалеко линия метро (станция #5);
— прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута;
— озеро Бахт и парк для жителей комплекса;
— кирпичные межквартирные стены;
— межкомнатные стены из газоблока;
— фасад из натурального камня и алюминиевых панелей;
— витражные, алюминиевые блоки;
— уютные современные холлы с зонами ожидания для вас и ваших гостей;
— два пассажирских лифта в каждом подъезде;
— удобный паркинг для жителей и гостей.
На территории жилого комплекса YANGI BAXT будет построен торгово-развлекательный комплекс нового формата площадью 5 Га, который станет местом притяжения города.
Имеется рассрочка и ипотека.
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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
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