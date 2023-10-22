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Продажа новостроек в Багдадский район

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Жилой квартал ЖК Evro building
Жилой квартал ЖК Evro building
Багдад, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Evro building
Добро пожаловать в жилой комплекс «ЖК Evro building», созданный ООО «Evro building», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в Ферганской области. Evro building состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной жизни.   Если вы ищете новый дом или квартиру в Фергане, "Evro building" - идеальный выбор для вас. Наши свойства тщательно разработаны, чтобы предложить комфорт и удобство в соответствии с вашим современным образом жизни. Безопасность и безопасность являются нашими главными приоритетами в "ПАРВОЗ". С системой внутренней связи, безопасными устройствами наблюдения и видеонаблюдением мы обеспечиваем безопасную среду обитания для вас и ваших близких. В жилом комплексе есть детская игровая площадка, обеспечивающая безопасное и веселое место для детей, чтобы играть и исследовать.   Кроме того, мы предлагаем парковку для автомобилей, что удобно для жильцов и их гостей.