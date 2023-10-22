Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей.
Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг.
Особенности жилого комплекса:
12-этажный + пентхаус
В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года
Цена квартиры за 1 м2 6.500.000
Кадастровый документ готов
Есть дома , которые можно оформить по субсидии.
У нас есть специальное предложение
Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев
Площадь квартиры:
2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2
3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
ЖК Yangi Hayot
О жилом комплексе
Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других.
Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса.
Инфраструктура
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Локация
Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR
– это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни.
Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.
В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Инфраструктура
Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин.
Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только.
MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м.
3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м
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О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии.
Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева.
Ориентир: улица Навруз Молл.
Жилой комплекс в центре города.
Это первый проект в городе Андижане
Название: ЖК OLD CITY
Цена: от 7 200 000 сум
Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата
Количество этажей: 10-16 этажный
Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м
Закрытая территория
Охраняемый двор
Детский сад
Описание:
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL"
был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами.
Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2
Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81