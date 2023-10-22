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Продажа новостроек в Андижан

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Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SHODLIK GRAND HOUSE
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SHODLIK GRAND BUILDINGS
Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей. Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг. Особенности жилого комплекса: 12-этажный + пентхаус В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года Цена квартиры за 1 м2 6.500.000 Кадастровый документ готов Есть дома , которые можно оформить по субсидии. У нас есть специальное предложение Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев Площадь квартиры: 2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2 3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
ЖК Yangi Hayot О жилом комплексе  Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.  Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса. Инфраструктура Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Локация  Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MUHTASHAM UYLAR
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR  – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м. 3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м  Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.  Развлечения на территории жилого комплекса На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии. Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева. Ориентир:  улица Навруз Молл.
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: OOO "MARIN BUSINES TRADE
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Детский сад   Описание:   О жилом комплексе   Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.    Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "ТОЖМАХАЛ"
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЖК TOJMAHAL" был построен компанией TOJMAHAL INSHOАT  в центре города Андижана. Восьми этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   Дизайн жилого комплекса "ЖК TOJMAHAL"  Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. На верхнем этаже будут построены пентхаусы с террасами. Квартиры от 47,47 м2 до 73.18 м2 Наш адрес: город Андижан улица Фуркат 81