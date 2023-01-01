  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. RED

RED

Ташкент ул Нукус 86/3
;
RED
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
redgroup.uz
Описание

Особняки, квартиры, лофты и пентхаусы в новых жилых комплексах в Ташкенте, Москве, Дубае и Лондоне

Новостройки
Смотреть все 4 новостройки
Жилой квартал NUR
Жилой квартал NUR
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Агентство: RED
Жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Ташкенте на Хамида Алимжана с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро и проспекта Мустакиллик.
Жилой квартал KISLOROD
Жилой квартал KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Агентство: RED
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Жилой комплекс PARKWOOD
Жилой комплекс PARKWOOD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Агентство: RED
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
Жилой квартал NEW PORT
Жилой квартал NEW PORT
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2028
Агентство: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Наши агенты в Узбекистане
Абдурахманов Батыр
Абдурахманов Батыр
Агентства рядом
ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!