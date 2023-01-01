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'MISTER DOM' ООО

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, MIRZO ULUG'BEK KO'CHASl, 148- UY B7-XONADON,
;
'MISTER DOM' ООО
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.misterdom.uz
Квартиры
Смотреть все 19 объектов
Квартира 2 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
Ялангач 2/3/4  46м2  панель Планировка смежная. Состояние среднее чистое. ор-р Институт Культуры.
579,70 млн сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Авиасозлар-2 Кадышева. 2/1/4  51м2  Панель. Балкон 1,5*6.  Планировка Смежная, санузел совме…
756,66 млн сум
Квартира 1 спальня в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Мирзо-Улугбекский район
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Авиасозлар-1  1/2/4  38м2  Панель.  Балкон 1,5*6  Состояние среднее. рядом базар Кадышева ря…
610,21 млн сум
Квартира 2 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Академ Городок  3/4/4 65м2  Кирпич. Балкон 2*6. Планировка раздельная. Состояние среднее чис…
927,52 млн сум
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ООО "Alliance Estate"
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!