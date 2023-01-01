ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041
Член ассоциации риэлторских организаций
Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.
Риэлторская организация предлагает Вам свои услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...
Подробнее:
Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое
Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!
ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041
Член ассоциации риэлторских организаций
Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.
Риэлторская организация предлагает Вам свои услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...
Подробнее:
Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое
Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!
Ваш комфорт — наша забота. Риэлторская организация ООО «GOLD REAL ESTATE» Лицензия Госкомконкуренции RL 001 №0041, Операции по аренде и продаже квартир, домов, офисов в Ташкенте, включающие в себя весь комплекс работ по рекламе Вашего объекта недвижимости. Независимая, объективная оценка и фотосессия Вашего объекта. Отстаивание Ваших интересов при аренде.
Звоните. Оперативно и профессионально сдадим или продадим Вашу недвижимость. Рады будем сотрудничить с Вами.