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GOLD REAL ESTATE

Узбекистан, Ташкент Чиланзар 1 й квартал дом 8/32
;
GOLD REAL ESTATE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
Языки общения
Языки общения
Русский
Описание

ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации  риэлторских организаций


Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация  предлагает Вам свои  услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое

Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!

ООО «GOLD REAL ESTATE»
лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации  риэлторских организаций


Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация  предлагает Вам свои  услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:
• Поиск объекта недвижимости
• Продажа объекта недвижимости
• Консультационное и информационное услуги
• Сбор документов
• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)
• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости
• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)
• многое другое

Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!

Услуги

Ваш комфорт — наша забота. Риэлторская организация ООО «GOLD REAL ESTATE» Лицензия Госкомконкуренции RL 001 №0041, Операции по аренде и продаже квартир, домов, офисов в Ташкенте, включающие в себя весь комплекс работ по рекламе Вашего объекта недвижимости. Независимая, объективная оценка и фотосессия Вашего объекта. Отстаивание Ваших интересов при аренде.
Звоните. Оперативно и профессионально сдадим или продадим Вашу недвижимость. Рады будем сотрудничить с Вами.

Квартиры
Смотреть все 19 объектов
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 7/8
Новостройка ЖК "Пойтахт Гавхари"!!! Абдуллы Каххара ул. на против Алайского рынка,не дале…
1,28 млрд сум
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/10
Чиланзарский р-н ул.Сеулская (Байналминал) не далеко от ,куруг Ак-Тепа Продаётся: Новостр…
913,26 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с видеонаблюдением
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 5/10
Шайхантахур р-н ул.Нурафшон (Есенина)пересечение с ул.Самарканд Дорваза,куруг Ак-Тепа Про…
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 8/10
Новостройка ЖК "Дархан Авеню"!!! Асака ул.пересечение с ул. 2 я Паркентская,на против мах…
1,89 млрд сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 4 объекта
Готовый бизнес 25 комнат в Узбекистан, Узбекистан
Готовый бизнес 25 комнат
Узбекистан
Комнаты 25
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район, улица Шота Руставели, ориентир напротив Кафе Fregat (Фрегат).   П…
10,03 млрд сум
Коммерческая 5 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением в Узбекистан, Узбекистан
Коммерческая 5 комнат с кондиционером, в центре города, с видеонаблюдением
Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Юнусабад, недалеко от Завода Зенит, Американское Посольство. Сдается под офис: Помещение…
43,84 млн сум
Коммерческая 4 спальни в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 спальни
Ташкент
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Количество этажей 8
2,80 млрд сум
Офис 4 комнаты в Узбекистан, Узбекистан
Офис 4 комнаты
Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 10
ПРОДАЖА: НОВОСТРОЙКА !!! Ак тепа ул.Нурафшон (Есенина) коробка 74 + 74 м² 1\10   Ша…
1,86 млрд сум
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!