Описание

ООО «GOLD REAL ESTATE»

лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации риэлторских организаций



Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация предлагает Вам свои услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:

• Поиск объекта недвижимости

• Продажа объекта недвижимости

• Консультационное и информационное услуги

• Сбор документов

• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)

• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости

• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)

• многое другое



Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!

ООО «GOLD REAL ESTATE»

лицензия гос.ком.конкуренции rl 001 №0041

Член ассоциации риэлторских организаций



Огромный выбор элитных квартир, Евро-домов, офисов в центральных районах Ташкента. Квалифицированные агенты недвижимости, консультация по продаже, покупке, аренде любого типа недвижимости.

Риэлторская организация предлагает Вам свои услуги по недвижимости на высоком уровне. Полное организационное, консультационное, информационное и юридическое сопровождение. Поможем купить- продать,сдать снять квартиру дом офис (объект недвижимости). Индивидуальный подход к каждому клиенту. Конфиденциальность, надежность ...

Подробнее:

Виды услуг:

• Поиск объекта недвижимости

• Продажа объекта недвижимости

• Консультационное и информационное услуги

• Сбор документов

• Помощь в оформлении документов (заключение договоров и т.п.)

• Оценка- определение рыночной стоимости недвижимости

• Реклама вашего объекта недвижимости (во всех СМИ)

• многое другое



Для многих за частую недвижимость это самое дорогое, самое ценное, а иногда и все что осталось. Не доверяйте свое «сокровище» "кому попало", это может обернуться для вас не благоприятно. Звоните, обращайтесь к нам!!!!