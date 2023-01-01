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Этажи Самарканд

Узбекистан, Самарканд
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Этажи Самарканд
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2000
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
taplink.cc/samarkandetagi
Описание

Ищете надежные риэлторские агентства Самарканда? Обратитесь в Этажи. Мы предоставляем комплексное риэлторское, брокерское, юридическое сопровождение. Компания предоставляет комплексное риэлторское, юридическое сопровождение и консультации по ипотеке. Компания оказывает услуги на рынке РФ и СНГ с 2000 года.

Официальный сайт агентства недвижимости Этажи позволяет удобно выбирать квартиры и рассчитать через калькулятор  ипотеку онлайн. 

Мало какая риэлторская фирма может сравниться по количеству объявлений в базе, организации работы с применением ИТ и качеству обслуживания. Вы можете посмотреть отзывы клиентов о специалистах компании и их рейтинг. 

Свяжитесь с нами любым удобным способом. Например, позвоните или оставьте свой номер телефона — перезвоним в течение 10 минут.

Услуги

Международное агентство недвижимости "Этажи" предлагает широкий спектр услуг в сфере недвижимости. 

Какие вопросы мы можем решить?

- Найти и выбрать подходящий объект.
- Купить или продать недвижимость.
- Найти покупателя на вашу недвижимость.
- Подготовить и верно оформить все документы.
- Подобрать ипотечную программу, правильно оформить заявку, получить одобрение.
 

Почему вам понравится работать с нами:

- Полный комплекс услуг
- Компания оказывает все необходимые клиентам услуги на рынке недвижимости. 
- Благодаря глубокой аналитике и исследованию рынка у "Этажей" есть четкое понимание того, что необходимо клиенту
- "Этажи" заботятся, чтобы клиенты не допустили лишних трат. 
- Мы осуществляем полный анализ рынка.
- При покупке новостройки услуги компании бесплатны, их оплачивают партнёры компании.
Экономия времени
- "Этажи" заботятся, чтобы клиенты не допустили лишних трат. 
- Полный цикл сделки возможен в одном офисе, поскольку в "Этажах" существует интеграция с банками-партнерами.
- Простота подготовки документов: у клиентов не возникает проблем с подготовкой и оформлением сделки, они заранее знают, какие  документы на каком этапе понадобится.
- Компания гарантирует скорость решения задачи и профессионализм своих сотрудников.
- Фиксированная стоимость услуг
- Прозрачное ценообразование
 

Большая база объектов недвижимости

- Вторичная недвижимость
- Новостройки
- Коммерческая недвижимость
- Загородная недвижимость
 

Бесплатные консультации по ипотеке

- Подберем для вас оптимальную  программу кредитования! 
- Повышаем шансы на одобрение! 
- Шансы на одобрение выше  при грамотном заполнении документов с нашими  специалистами! 
 

Новостройки без комиссии

- Большое количество застройщиков в одном месте
- Все новостройки по цене застройщика, без комиссии!
 

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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!