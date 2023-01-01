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K&G estate

ГОРОД ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН, ХИРМОНТЕПА МФЙ, 19МАВЗЕСИ, 43-УЙ, 31-ХОНАДОН
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K&G estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
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Квартиры
Смотреть все 36 объектов
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/8
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard   Комнат-3 Эт…
3,78 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 7/9
ЖК «MIRABAD AVENUE» Самый ЭЛИТНЫЙ жилой комплекс В самом центре города Ор-р: Гостин…
5,19 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 1/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАРХАН АВЕНЮ 4/1/10   Общая площадь 107,5м2 Состояние Евро ремо…
2,56 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 8/10
НОВОСТРОЙКА 3/8/10 Комплекс "Мухташам" Финансовый м.Минор   Общая площадь 71м2 …
1,73 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Константин Усов
Константин Усов
239 объектов
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!