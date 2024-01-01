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Anjel Home

Узбекистан, Ташкент
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Anjel Home
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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На платформе
Меньше месяца
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О компании

Агентство недвижимости Anjel Home работает на рынке Ташкента более 6 лет и предоставляет широкий спектр услуг в сфере недвижимости, включая покупку, продажу и аренду жилой и коммерческой недвижимости. Компания ориентирована на удовлетворение потребностей клиентов и обеспечивает профессиональный подход на каждом этапе сделки.

Основные направления деятельности Anjel Home:

1. Покупка и продажа недвижимости: Агентство помогает своим клиентам находить подходящие объекты для покупки или выгодно продавать свою недвижимость, предлагая консультации по рыночным тенденциям и оценке стоимости.

2. Аренда жилья и коммерческих помещений: Anjel Home предлагает услуги по аренде, в том числе подбор объектов по запросам клиентов, проверку документов и сопровождение сделок.

3. Консультации по недвижимости: Специалисты агентства проводят анализ рынка, помогают с юридическими вопросами и дают рекомендации по инвестициям в недвижимость.

4. Маркетинг объектов: Агентство использует современные методы маркетинга для продвижения объектов недвижимости, включая онлайн-рекламу, фотосъемку.

5. Поддержка на всех этапах сделки: Anjel Home обеспечивает своим клиентам поддержку на всех этапах — от первой консультации до завершения сделки.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:40
(UTC+5:00, Asia/Karachi)
Понедельник
11:00 - 18:00
Вторник
11:00 - 18:00
Среда
11:00 - 18:00
Четверг
11:00 - 18:00
Пятница
11:00 - 18:00
Суббота
11:00 - 18:00
Воскресенье
11:00 - 18:00
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

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PRO Silver
Этажи
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Мирзо Улугбека, здание №55, 100007
Год основания компании 2021
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"Этажи" - первое международное агентство недвижимости в Узбекистане. Компания оказывает клиентам все необходимые услуги на рынке недвижимости. Экспертность сотрудников и надежные партнеры помогают клиентам сделать правильный выбор. Компания не сосредоточена на комиссии от сделки: задача «Этажей» — оказать полный комплекс услуг с максимальной выгодой для клиента.

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Языки общения
Русский