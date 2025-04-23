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Дома с гаражом в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
4
41 объект найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный особняк | 10 cот - 600 м2 | В Центре Города Адрес: Яккасарайский р…
$2,30 млн
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West End Consulting
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Дом 12 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 12 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Яккасарайский район Махалля - Ракатбоши 9 соток 2000кв.м 10 спальня 10 сан.узел 2 та зал И…
$2,50 млн
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный дом на улице Ивлева! Ориентир Asko Vostok тупик Мукканы. Площадь: 35…
$570,000
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MRS Real Estate Agent
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 3.3 соток 6 комнатная 1 этажный улица саломатина дом с ремонтом можно жить …
$155,000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 427 м²
Количество этажей 1
Продается Дом Адрес: Яккасарай район Ракат махалла Ориентир:Ракат новостройка 9-этажка • С…
$300,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
Продается большой угловой дом в центре Ташкента на улице Ивлева. Отличная инвестиция, в цен…
$94
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Частный продавец
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Яккасарайский район Улица, Тафакур Ориентир, Гостиница России Продается Дом Соток-3,7 Ком…
$480,000
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Агентство
I Home Group
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Русский
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 10 комнатный 2 этажный дом для большой семьи на 3 сотках. Дом состоит из 3…
$400,000
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Агентство
Zamira Real Estate
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Русский, Oʻzbekcha
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Продаётся укомплектованный дом 5.5 соток в Яккасарайском районе Ориентир: Ракат махалля …
$800,000
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Агентство
Kochmasmulk.uz
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Salamatina #Uchaska Fasadi:13-metr #4-Sotok Manzil:Yakkasaroy Masjidi Buzil…
$300,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 3
📍Продается Дом ▪️На Ул Ракатбоши в Элитной махалле ▪️Ор-р Космонавты, Интерпол, МВД, Пред-…
$1,20 млн
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Частный продавец
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Наш сайт: Barakauy.Olx.uz #Яккасарай #Саламатина #Вгороде #Участок #Земля #4.9соток #7к…
$350,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Продается Дом на Яккасарайском р-н, по ул. Ракат Боши, ориентир: Интерпол, корзинка Туркменс…
$3,00 млн
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Агентство
West End Consulting
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ #Яккасарайский р-н Срочно продаётся дом в центре города • Идеально подходит для…
$382,000
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Агентство
ComFort
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 2
Продаётся Евро дом 6 соток 2 этажный 6 комнатная + большой хол сауна Летний бассейн с мебель…
$670,000
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Glinka #Uchaska Fasadi:7-metr #2-Sotok #3-Hona SanUzel:1-ta Manzil:Glinka 118…
$130,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаётся участок 3,8 сотки, фасад 13 метров, на участке 2 дома, в первом доме 3 комнаты, …
$380,000
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Агентство
Zamonaviy Uylar
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Дом для большой семьи. Махалля "Конституция" Рядом : парк "Бобура" , Пед.институт, Карзинка,…
$1,24 млн
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
#ID0139 Продается великолепный новый дом #Яккасарайский районе Ор-р:Ракат махалля Учас…
$450,000
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Агентство
ORIENT HOUSE
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Русский
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Rakat #Uchaska Ugalvoy Fasadi:14,5×19,5-metr #3-Sotok #1-Liniya Manzil:Rakat A…
$500,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Rakat #Uchaska Ugalvoy Fasadi:14,5×19,5-metr #3-Sotok #1-Liniya Manzil:Rakat A…
$500,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ЕВРОДОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА! Яккасарайский район. - Глинка - Состояние - Евроремонт …
$650,000
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
По кадастру - 3 сотки По факту - 3.7 соток 7 комнат Все мебели Турецкий С мебелью и технико…
$350,000
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Агентство
TASHKENT PREMIUM PROPERTY
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается новый дом на Ракате! (2 сотки) - 6 комнат; - 3 санузла; - заезд для машины;
$500,000
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Агентство
Гарант
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Русский
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 470 м²
Количество этажей 3
Срочно продаётся евро участок Яккасарай район Саламатина 4.7 сот. 3-х уровня. 2-зал. 5-спа…
$425,000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Наш сайт: Barakauy.Olx.uz #Яккасарай #2соток 2,1 #Вгороде    Ориентир: Грузинский Дворик Со…
$185,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Яккасарайский район Улица Ракат 3 сотки рядом базар Аския Газ природный, вода , канализация…
$278,000
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Агентство
Золотые Ворота
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Количество этажей 3
Яккасарайскмй район, Ракат махалла, улицаТашбулок, недалеко от мини маркета Ракат,ТРК "NEXT"…
$227,000
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Salamatina #Uchaska Fasadi:13-metr #4-Sotok Manzil:Yakkasaroy Masjidi Buzil…
$300,000
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Агентство
Baraka
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Русский
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
#Yakkasaroy #Rakat #Uchaska Ugalvoy Fasadi:14,5×19,5-metr #3-Sotok #1-Liniya Manzil:Rakat A…
$500,000
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Агентство
Baraka
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Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная