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Дома с террасой в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
4
2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный особняк | 10 cот - 600 м2 | В Центре Города Адрес: Яккасарайский р…
$2,30 млн
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 516 м²
Количество этажей 3
📍Продается Дом ▪️На Ул Ракатбоши в Элитной махалле ▪️Ор-р Космонавты, Интерпол, МВД, Пред-…
$1,20 млн
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Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная