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Дома с садом в Яккасарайский район, Узбекистан

коттеджи
4
3 объекта найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается эксклюзивный особняк | 10 cот - 600 м2 | В Центре Города Адрес: Яккасарайский р…
$2,30 млн
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
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Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 2
Продается большой угловой дом в центре Ташкента на улице Ивлева. Отличная инвестиция, в цен…
$94
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Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Торг уместен!  Площадь дома 110 кв.м. Площадь участка 5,55 соток Месторасположение: Таш…
$500,000
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Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная