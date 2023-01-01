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Baraka

Узбекистан Ташкент
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Baraka
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Квартиры
Смотреть все 16 объектов
Квартира 1 комната с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
#Олмазор #КораКамиш:1/2 #1в2ком 1в2/5/5 Тип Строения:Керамзитный Ориентир:Скорый Помощ Ремо…
587,28 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью в Ханабад, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью
Ханабад
Комнаты 3
Площадь 91 м²
Этаж 5/5
контактный номер 903556214 Сергели16 3ком Ориентир (Спутник) 16 3-5-5 (сдвоенный зал, ко…
746,34 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
#Shayxontoxur #G‘uncha #4-Hona #2-Qavat #4/3/4 Manzil:G‘uncha Kinoteatri,Detskiy balnitsani…
1,16 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 7/9
Яшнабод тумани Ассалом Махтумкули 2 -комнаты 7 -этаж 9-этажа 48-m² евро ремонт Ориен…
1,04 млрд сум
Дома
Смотреть все 82 объекта
Дом 15 комнат с гаражом в Пскент, Узбекистан
Дом 15 комнат с гаражом
Пскент
Комнаты 15
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
2,45 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом в Келес, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Келес
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
#Toshkent tumani #Участок #2-Соток #6-Hona Ориентир:Kirov Состояние:Korobka Тип строения:Sh…
856,45 млн сум
Дом 6 комнат с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом
Ташкент
Комнаты 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
#Shayxontoxur #Ko‘kcha #Uchaska #6-Sotok #Yer hisobida Фасади:20-метр 20×30 Тугри Туртбурча…
3,24 млрд сум
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент
Комнаты 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
контактные номера Алмазар Участок 4,5-соток (по факту 4,8) 7ком Продается Участок 4,5 …
1,96 млрд сум
Земельные участки
Смотреть все 20 объектов
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район
#МирзоУлугбек #Участок #3.4-соток Фасад 15-м Квадратный Ориентир: Мечеть Besh Kapa Площад…
1,59 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
#Yashnobod #Mo‘ynoq ko‘chasi #Yer #4-Gektar,Baza temir yo‘lyam bor Narxi:7000.000$ Номер:
85,65 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
#Yakkasaroy #Glinka #Uchaska Fasadi:7-metr #2-Sotok #3-Hona SanUzel:1-ta Manzil:Glinka 118…
1,65 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район
#Mirzo-Ulug'bek #Nikitina #Uchaska Fasadi:19-metr #10-Sotok Manzil:Xirmontepa Buziladigon …
5,51 млрд сум
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Davron Komilov
Davron Komilov
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2072 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7 Земельные участки 20

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!