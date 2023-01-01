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ORIENT HOUSE

Узбекистан Ташкент
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ORIENT HOUSE
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Смотреть все 49 объектов
Дом 13 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 13 комнат
Ташкент
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
#ID103 Продаётся большой участок евро коробка в элитном махалле города! Учтепинский район …
7,95 млрд сум
Таунхаус 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент
Комнаты 12
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Продается роскошный особняк Мирза-Улугбекский район Общая площадь:1200м2 12-ком/2-этаж+по…
26,90 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом Мирзо Улугбекиский район 8-ком/2-этаж/6-соток Ор-р: Циолковский Состояни…
7,95 млрд сум
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Ташкент
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
#ID0133 Продается роскошные дом #Юнусабадский районе Ор-р:Бадамзар мечеть 3-соток 3-ур…
4,28 млрд сум
Земельные участки
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Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
Продается земельная участка под строительство гостиницу #Яккасарайский район Ор-р:Гостин…
1,22 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
Мирзо - Улугбекский район Махалля: Аккурган Ориентрир: Сзади фабрики «Crafers” 100 метров с …
70,93 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
продаётся земля в центре города под строительство бизнес центра Яккасарайский район Ор:р Ж…
2,45 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
Продается участок для постройки ЖК Имеется полный пакет Документов (разрешение, совет, прое…
34,24 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Elyor Turayev
Elyor Turayev
64 объекта
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2036 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7 Земельные участки 5

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!