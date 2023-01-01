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Квартиры
Смотреть все 57 объектов
Квартира 3 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
Алгоритм 30 Ориентир Зархал. 3 комнатная 8 этаж 9 этажный дом (электроплита) Общая площад…
795,28 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
#2ком #квартира #чиланзар23 Продается 2 комнатная квартира Ориентир: Чиланзар-23, Детский с…
636,22 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
#1ком #квартира #чиланзар21 Продается 1 комнатная квартира Ориентир: Чиланзар-21, Паспортны…
562,81 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
#1ком #галарейка #чиланзар4 Галерейная Ориентир: Чиланзар-4, Метро "М.Улугбек" #1ком /3/5 …
428,23 млн сум
Дома
Смотреть все 36 объектов
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
#участок #ховли #олмазор Чимбойда 5.9 соток ховли сотилади Му́лжал: Олмазор тумани, 2-чимб…
1,93 млрд сум
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 452 м²
Количество этажей 1
Фаргона йули Биринчи линия йул юзи Фасад 25м 4,52 сот по кадастру + 3 сот захват Под любо…
1,90 млрд сум
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Тошкент тумани Келес постидан 1 км кирганда янги махаллада 3 сотикли ховлиларимиз арзон нарх…
1,93 млрд сум
Дом 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Участка сотилади Сергели район. Янги Дархон Янги курилган 2,5 сотихга 1 этажли гиштдан к…
978,80 млн сум
Коммерческая недвижимость
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Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент
Площадь 1 200 м²
Этаж 3/3
Продаётся нежилое здание Мирабадский район, улица Фаргона йули. Здание 3 уровня. Общая площ…
12,24 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящая здания. Учтепинский район ор-р Учтепа Оутлет 1-я линия 5-сот. 5…
17,13 млрд сум
Готовый бизнес 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Готовый бизнес 2 комнаты
Тамдынский район
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
#2ком #нежилой #чиланзар11   🚩 Продаётся Салон красоты со всем содержимым внутри . …
795,28 млн сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент
Площадь 159 м²
#нежилой #чиланзар12 #бизнес Продается нежилой помещения в жилом доме. Ориентир: Чиланзар-1…
1,43 млрд сум
Земельные участки
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Земельные участки в Паркент, Узбекистан
Земельные участки
Паркент
Тошкент Вилояти Паркент тумани Куёшли МФЙ Иссикбулок кучасида 20 сотикли ховли ёки Дача кури…
305,88 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район
Продается земля Мирзо-Улугбекский район, Алишеробод МФЙ 12 соток все документы имеются подро…
3,89 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
Продаётся нежелой участок вдоль дороги. Яшнабадский район, улица Фаргона йули Ориентир Пан…
1,90 млрд сум
Наши агенты в Узбекистане
Сардор Миркамолов
Сардор Миркамолов
124 объекта
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ООО "Alliance Estate"
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Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!