  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "

Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25375
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирзо-Улугбекский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Gʻishtli
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    10

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Lift

Qo'shimcha

  • Дом сдан

Kompleks haqida

“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете увидеть девять 8 - этажных домов. Благодаря большим панорамным окнам в квартирах открывается великолепный вид на горы. В каждом доме установлены скоростные лифты от компании SIGLEN. Из квартир с 30 типовой планировкой можно выбрать ту, которая предпочтительнее.

Инфраструктура ЖК “Parkent Avenue”

Развитая внешняя инфраструктура комплекса создает множество удобств для домовладельцев. Метро Дустлик, школа, банк, детский сад, рестораны и поликлиники находятся в непосредственной близости от дома.

Во дворе обустроена современная детская площадка. Именно здесь пройдут самые запоминающиеся времена ваших детей. Вы также можете увидеть во дворе зоны отдыха, богатые зеленой растительностью и деревьями. Вы можете использовать подземные и надземные парковки, чтобы удобно разместить свой автомобиль.

Квартиры ЖК “Parkent Avenue”

В комплексе работают круглосуточные камеры наблюдения для безопасности жильцов и квартир. Клиентам на выбор предлагаются 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры. Компания также предоставила возможность приобрести квартиру в ипотеку. За счет того, что высота комнат 3.40, квартира выглядит светлой и большой.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$83,966
Turar-joy majmuasi ЖК "Ресим"
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Chigil Residence
Tomdi tumani, O‘zbekiston
dan
$555
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$51,784
Turar-joy majmuasi Yangi Hayot
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$1,073
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$1,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO Royal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Ness City
Turar-joy majmuasi Ness City
Toshkent, O‘zbekiston
dan
$35,043
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Ness Siti bilan eng yaxshi farovon hayotdan bahramand bo'ling! “New Tower City”dan qurilgan 16 qavatli zamonaviy bino Sergeli tumanida qulay joylashgan bo‘lib, shahar infratuzilmasiga qulay foydalanish imkoniyatiga ega. Turar-joy majmuasi umumiy maydoni 21 000 kvadrat metrni egallaydi, unda …
Quruvchi
NESS-CITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NESS-CITY
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Kvartira binosi ЖК Resim Tashkent
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Ortadogu является одной из крупнейших строительных компаний Турции. С общей площадью завершенных и строящихся объектов более 2 000 000 квадратных метров, компания демонстрирует внушительный опыт в отрасли. Ortadogu Holding работает в 17 различных направлениях, с основным фокусом на строит…
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O`RTADOGU CONSTRUCTION GROUP
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkent ko‘chmas mulk bozorining 2025-yil fevral oyi uchun tahliliy sharhi
10.03.2025
Toshkent ko‘chmas mulk bozorining 2025-yil fevral oyi uchun tahliliy sharhi
Тошкент кўчмас мулк бозорининг 2025-йил феврал ойи учун таҳлилий шарҳи
10.03.2025
Тошкент кўчмас мулк бозорининг 2025-йил феврал ойи учун таҳлилий шарҳи
Toshkentga sayohatingizdan qanday unumli foydalanish mumkin
06.03.2025
Toshkentga sayohatingizdan qanday unumli foydalanish mumkin
O‘zbekistonda soliqlar
07.03.2025
O‘zbekistonda soliqlar
Yosh oila uchun ipoteka – O‘zbekistonda qanday olish mumki
06.03.2025
Yosh oila uchun ipoteka – O‘zbekistonda qanday olish mumki
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
26.08.2024
Ўзбекистонда қандай қилиб ипотекага уй-жой харид қилиш мумкин?
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
23.08.2024
Ўзбекистонда хонадон сотиб олишда нималарга эътибор бериш керак?
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
22.08.2024
Ўзбекистонда яшаш учун рухсатнома (ЯУР)ни қандай олиш мумкин?
Barcha nashrlarni ko'rsatish