  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni Pushkin. TowerUP

Turar-joy maydoni Pushkin. TowerUP

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$87,130
QQS
dan
$1,410/m²
;
5
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38133
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Almachi street, 17
  • Metro
    Pushkin (~ 300 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Pushkin Place — Toshkent markazidagi zamonaviy turar-joy majmuasi

Pushkin Place — Toshkentdagi biznes toifadagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay shahar hayoti, nufuzli joylashuv va sifatli me’morchilikni qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan. Loyiha markaziy lokatsiyaning afzalliklari, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va oilaviy hayot uchun zarur bo‘lgan infratuzilmani o‘zida mujassam etadi.

Nufuzli joylashuv

Pushkin Place’ning asosiy afzalliklaridan biri uning Toshkentning eng talabgir hududlaridan birida joylashganidir. Majmua aholisi biznes markazlari, ta’lim muassasalari, restoranlar, savdo obyektlari va dam olish maskanlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega.

Qulay transport infratuzilmasi shaharning istalgan nuqtasiga tez va oson yetib borishni ta’minlaydi, bu esa faol hayot tarzini olib boruvchi insonlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Qulay hayot uchun yaratilgan makon

Pushkin Place zamonaviy shahar kvartali tamoyillari asosida barpo etilmoqda. Bu yerda kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha imkoniyatlar uyga yaqin joylashgan.

Majmua hududida obodonlashtirilgan jamoat maydonlari, sayr yo‘laklari, zamonaviy bolalar maydonchalari va dam olish maskanlari tashkil etilgan bo‘lib, ular aholining bo‘sh vaqtini mazmunli va qulay o‘tkazishiga xizmat qiladi.

Zamonaviy arxitektura

Pushkin Place’ning me’moriy qiyofasi nafislik, funksionallik va zamonaviy qurilish tendensiyalarini uyg‘unlashtiradi. Zamonaviy fasadlar, sifatli qurilish materiallari va mayda detallarga bo‘lgan e’tibor loyiha nufuzini yanada oshiradi.

Majmuaning har bir elementi estetikani, qulaylikni va sifatni qadrlaydigan zamonaviy shahar aholisi ehtiyojlaridan kelib chiqib ishlab chiqilgan.

Yashash va investitsiya uchun xonadonlar

Pushkin Place’dagi xonadonlar ham yashash, ham ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun mos keladi. Talab yuqori bo‘lgan joylashuv, zamonaviy konsepsiya va qulay yashash muhiti loyihani xaridorlar va investorlar uchun jozibador qiladi.

Pushkin Place’dan xonadon xarid qilgan mulkdorlar poytaxtning istiqbolli hududlaridan birida joylashgan, qiymati o‘sish salohiyatiga ega bo‘lgan ko‘chmas mulkka ega bo‘ladilar.

Pushkin Place turar-joy majmuasining afzalliklari

• Toshkentning markaziy qismida qulay joylashuv

• zamonaviy me’moriy konsepsiya

• obodonlashtirilgan hudud

• puxta o‘ylangan xonadon rejalari

• rivojlangan tuman infratuzilmasi

• butun oila uchun qulay yashash muhiti

• yuqori investitsion salohiyat

Pushkin Place — qulaylik, zamonaviylik va istiqbolli investitsiyalarni birlashtirgan Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasidir. U poytaxtning eng jozibador hududlaridan birida sifatli uy-joy izlayotganlar uchun ajoyib tanlov bo‘ladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni Pushkin. TowerUP
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$87,130
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish