Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
14
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli

Kompleks haqida

Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с привлекательностью урбанистической среды. Проект олицетворяет элегантность и уют, предлагая передовые технологии безопасности и создавая комфортные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.
 

Инфраструктура:

Развитая инфраструктура обеспечивает удобство жителей, а также предоставляет коммерческие помещения для бизнесменов.

Расположенный улица Богишамол рядом с ботаническим садом, комплекс предлагает уникальное сочетание природной красоты и урбанистической среды.

Состоящий из домов высотой 14-16 этажей, жилой комплекс предоставляет различные типи планировок квартир площадью от 35 до 80 квадратных метров.

Проект воплощает наилучшие технологии безопасности, обеспечивая безопасные условия для жизни и работы в доме бизнес-класса.

Уникальные черты:

Жилой комплекс расположен в зеленом сердце Ташкента. Внимание к удобству жителей видно в каждой детали, включая входные места без порогов, находящиеся на одном уровне с благоустроенным двором, облегчая передвижение с колясками внутри комплекса.

Заботясь о комфорте и безопасности детей, в жилом комплексе предусмотрены современные и безопасные детские площадки.

Аллеи и бульвары, увешанные всесезонным озеленением, предлагают зоны для отдыха с беседками и местами для настольных игр. Площадки в формате Playhub создают пространство для детей разных возрастов, обеспечивая разнообразные возможности для развития и развлечений.

Комплекс "Ботаника Саройи" не только предоставляет прекрасное место для жизни, но и отражает философию BI Group в создании инновационных и безопасных общественных пространств.

В моей базе более 100 объектов по всему Ташкенту и работая со мной вы получите:

1. Полная разгрузка головы
Я беру на себя весь процесс: поиск, анализ, юрка, переговоры. Вы просто выбираете лучшее.

2. Экономия денег и времени
Я нахожу выгодные варианты для вас и защищаешь бюджет от переплат. Все на цифрах и аналитике.

3. Доступ к скрытому рынку
Покажу вам закрытые объекты, реальные цены и подводные камни - вы получаете всю картину.

4. Честность без маркетинга
Ваша безопастность - мой приоритет. Я не продаю вам конкретный объет, моя задача - подобрать лучший

5. Сделка “под ключ”
Полностью проведу вас от начала сделки, до получения ключей, без вашей головной боли и нервов

Ваш Специалист - Артемий Мартыненко

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

