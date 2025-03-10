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Turar-joy maydoni Жк " Golden Hills "

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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4
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Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25358
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    O‘zbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирзо-Улугбекский район

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенное в современном стиле, привлекает своим нежным сочетанием цветов. Помимо качества квартир, комплекс уделяет особое внимание ландшафту и комфорту двора. Это дает жителям прекрасную возможность проводить время вместе с родными, не выходя из двора.

Основные преимущества ЖК”NRG Zamon”

Здание имеет развитую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру.

ЖК расположен недалеко от общественных мест, таких как метро Янгиабад, мечеть Алибек, школа №212, детский сад № 425, больницы, торговые центры и парки.

В закрытом и безопасном дворе можно увидеть современную детскую игровую площадку, зеленые зоны отдыха, барбекю зону, спортивную площадку. Это создает дружественную атмосферу, где соседи и дети могут встречаться и общаться, а также весело провести время вместе.

Еще одним удобством является наличие в здании закрытой парковки.

Квартиры и безопасность ЖК”NRG Zamon”

Здание состоит из 1,2,3,4-комнатных квартир в современном стиле с высотой потолка 3 метра. Площадь квартиры составляет от 42м² до 123м².

Комплекс также обеспечивает безопасность жильцов с помощью систем видеонаблюдения и круглосуточной охраны. Наличие IP-видеодомофонов, электрозамков в каждой квартире создают чувство спокойствия и защищенности.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, O‘zbekiston

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Tugatish variantlari Tayyor remontli
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Qavatlar soni 7
Maftun Makon — ультрасовременный жилой квартал от NRG Uzbekistan обладающий развитой инфраструктурой и расположенный в перспективно развивающемся новом центре столицы. Новый проект от NRG расположился вдоль улицы Янги Узбекистан, которая перетекает в одну из важнейших артерий столицы. …
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
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Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
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Quruvchi
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