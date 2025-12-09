Turar-joy majmuasi 4U

Mirzo Ulug'bek tumanida, Sainam ko'chasi bo'ylab joylashgan ishbilarmonlik sinfi turar-joy majmuasi. Manxetten ritmida yashash imkoniga ega bo'lgan 2 ta kompaniya - NRG-BIN va Al Bina tajribasini birlashtiradigan sheriklik loyihasi. Metropolning energiyasi va Kaliforniyadagi hashamatli hashamatli hashamatli arxitektura, zamonaviy interchilar va rivojlangan infratuzilmasida muloqot qilinadi. Katta imkoniyatlar, keng tarqalgan joy, keng tarqalgan joy, har kuni obro'-e'tiborni, qulaylik va ilhomni tanlagan holda, har bir tafsilotning qulayligi va estetikasi uchun bir xil uslubdagi falsafadir. Bizda hayotni ilhomlantiradigan muhitni yaratish uchun uyg'un kontseptsiyani uyg'un kontseptsiyaga birlashtiramiz. Hovili 4 qatorga bo'lingan, ularning har biri o'ziga xos mavzusini aks ettiradi. Mavzular tashqi tomonda joylashgan: kichik me'moriy shakllarda, o'yin maydonchalari, dastgohlar va dekorativ elementlar. Ushbu turar-joy majmui ushbu turar-joy majmui - "Bi guruh" kompaniyasidan. Ushbu turar-joy majmuasi 4 ta blokga ega bo'lishi rejalashtirilgan, ularning har biri o'z mavzusida. Endi 1-blok savdo bosqichida. Qurilish 2027 yilning kuziga qadar rejalashtirilgan. Loyiha 2025 yildagi eng katta va ko'plab investorlar va "Inter" "Mehmonxona, barbekyu, barbekyu, barbekyu, bolalar spektakllari. Maydon, mahalla markazi.
Mening ma'lumotlar bazamda Toshkentda 100 dan ortiq ob'ektlar mavjud va men bilan ishlash orqali siz olasiz:
1. Boshning to'liq yordami
men butun jarayonni qabul qilaman: qidirish, tahlil qilish, ijodkor ishlash, muzokaralar. Siz shunchaki eng yaxshisini tanlaysiz.
2. Pul va vaqtni tejash
men siz uchun foydali variantlarni topaman va byudjetingizni ortiqcha to'lovlardan himoya qilaman. Hammasi raqamlar va tahlillarga asoslangan.
3. Yashirin bozorga kirish
Men sizga yopiq narsalar, haqiqiy narxlar va chorvachilikni ko'rsataman - siz butun rasmni olasiz.
4. Marketingsiz halollik
Xavfsizligingiz mening ustuvor vazifam. Men sizga ma'lum bir mulkni sotmayapman, mening vazifam eng yaxshi birini tanlashim kerak
5. Tuzish tranzi
Men bitim boshidanoq kalitlarni olish uchun sizlarni to'liq qabul qilaman
Mutaxassisingiz - Artey Martinenko