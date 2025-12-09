  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi 4U

Turar-joy majmuasi 4U

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
11 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 32971
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 m)
  • Metro
    Pushkin (~ 700 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский
Mirzo Ulug'bek tumanida, Sainam ko'chasi bo'ylab joylashgan ishbilarmonlik sinfi turar-joy majmuasi. Manxetten ritmida yashash imkoniga ega bo'lgan 2 ta kompaniya - NRG-BIN va Al Bina tajribasini birlashtiradigan sheriklik loyihasi. Metropolning energiyasi va Kaliforniyadagi hashamatli hashamatli hashamatli arxitektura, zamonaviy interchilar va rivojlangan infratuzilmasida muloqot qilinadi. Katta imkoniyatlar, keng tarqalgan joy, keng tarqalgan joy, har kuni obro'-e'tiborni, qulaylik va ilhomni tanlagan holda, har bir tafsilotning qulayligi va estetikasi uchun bir xil uslubdagi falsafadir. Bizda hayotni ilhomlantiradigan muhitni yaratish uchun uyg'un kontseptsiyani uyg'un kontseptsiyaga birlashtiramiz. Hovili 4 qatorga bo'lingan, ularning har biri o'ziga xos mavzusini aks ettiradi. Mavzular tashqi tomonda joylashgan: kichik me'moriy shakllarda, o'yin maydonchalari, dastgohlar va dekorativ elementlar. Ushbu turar-joy majmui ushbu turar-joy majmui - "Bi guruh" kompaniyasidan. Ushbu turar-joy majmuasi 4 ta blokga ega bo'lishi rejalashtirilgan, ularning har biri o'z mavzusida. Endi 1-blok savdo bosqichida. Qurilish 2027 yilning kuziga qadar rejalashtirilgan. Loyiha 2025 yildagi eng katta va ko'plab investorlar va "Inter" "Mehmonxona, barbekyu, barbekyu, barbekyu, bolalar spektakllari. Maydon, mahalla markazi. 

Mening ma'lumotlar bazamda Toshkentda 100 dan ortiq ob'ektlar mavjud va men bilan ishlash orqali siz olasiz:

1. Boshning to'liq yordami
men butun jarayonni qabul qilaman: qidirish, tahlil qilish, ijodkor ishlash, muzokaralar. Siz shunchaki eng yaxshisini tanlaysiz.

2. Pul va vaqtni tejash
men siz uchun foydali variantlarni topaman va byudjetingizni ortiqcha to'lovlardan himoya qilaman. Hammasi raqamlar va tahlillarga asoslangan.

3. Yashirin bozorga kirish
Men sizga yopiq narsalar, haqiqiy narxlar va chorvachilikni ko'rsataman - siz butun rasmni olasiz.

4. Marketingsiz halollik
Xavfsizligingiz mening ustuvor vazifam. Men sizga ma'lum bir mulkni sotmayapman, mening vazifam eng yaxshi birini tanlashim kerak

5. Tuzish tranzi
Men bitim boshidanoq kalitlarni olish uchun sizlarni to'liq qabul qilaman

Mutaxassisingiz - Artey Martinenko

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Videoni ko'rib chiqish turar-joy majmuasi 4U

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
Urgench, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi ЖК Nurafshon Saroy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20,954
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34,370
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi 4U
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Turar-joy majmuasi SAN'AT — комфорт+ в локации с перспективой
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,040
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 37–94 m²
5 ko'chmas mulk ob'ektlari 5
Жилой комплекс SANAT расположен на стыке Яшнабадского и Мирабадского районов — это ближе к текущему центру Ташкента и делает локацию особенно привлекательной для жизни и инвестиций. Район активно развивается: с ростом застройки инфраструктура будет расширяться и укреплять ценность объектов. …
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
37.2 – 57.4
47,980 – 76,640
Apartment 2 xonalar
79.2 – 93.7
93,440 – 108,819
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Samarqand, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Samarqandning qoq markazida zamonaviy va arzon uy-joylarni taklif etuvchi nufuzli turar-joy majmuasi Samarqand bog‘i prospektiga xush kelibsiz. Nafis dizayn va o'ylangan qulayliklarga ega ushbu turar-joy majmuasi zamonaviy hayotning timsolidir. 10 qavatli Samarqand Park Avenue majmuasi har q…
Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Turar-joy majmuasi MILLIARD HOUSE
Shurbulak, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Kompaniyadan "MILLIARD HOUSE" super taklif Andijon markazida yangi bino qurila boshlandi - bu noyob turar-joy majmuasi, kompaniya tomonidan qurilgan uylarning har biri o'ziga xos tarzda noyobdir. Yangi binolarda juda jozibador narxlarda kvartiralarni sotish endi ochiq.  60 oy davomida …
Quruvchi
Milliard House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Milliard House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
09.12.2025
O‘zbekistonning barcha turdagi solig‘i: fuqarolar va biznes uchun to‘liq qo‘llanma
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
08.12.2025
O‘zbekistonda kvartiraning kelajakdagi narxini qanday bashorat qilish mumkin: xaridorlar uchun to‘liq qo‘llanma
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
07.12.2025
Nega Toshkentdagi o‘quv markazlari yaqinidagi kvartiralar foydali investitsiyaga aylandi
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
06.12.2025
Yevropa uslubida, ammo Toshkentcha: yangi «yevropacha» ko‘chadan shahar nima oldi va yana nimalarni yaxshilash kerak
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
05.12.2025
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar yonida qariyb 2 mingta noqonuniy qurilish aniqlandi
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
04.12.2025
O‘zbekistonda yangi uyda yashash: qulaylik, xavfsizlik va oilalar uchun muhim jihatlar
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
03.12.2025
Toshkentning qaysi hududlariga keyingi yillarda investitsiya kiritish ma’qul
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
24.11.2025
Xalqaro bozorlarda yo‘nalish o‘zgarib bormoqda: ishonch birinchi o‘ringa chiqdi
Barcha nashrlarni ko'rsatish