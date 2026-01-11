Turar-joy majmuasi "Saadiyat"

Saadiyat — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamikasi va sharqona arxitektura estetikasi uyg‘unlashgan makon sifatida yaratilgan. Loyiha shaxsiylik, qulaylik va yuqori hayot sifati g‘oyasidan ilhomlangan bo‘lib, nomi bejizga “Baxt oroli” deb tarjima qilinmaydi. Majmua puxta o‘ylangan infratuzilma, qulaylik va butun oila uchun osoyishta muhitni birlashtiradi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi xalqaro IND byurosi hamda ho.uz bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo‘lib, zamonaviy dizayn va tabiiy uyg‘unlik o‘rtasidagi muvozanatni aks ettiradi. Fasad bezaklarida tabiiy materiallar va iliq ranglardan foydalanilib, loyihaning sharqona ruhini ta’kidlaydi. Panoramali oynalar va puxta rejalashtirilgan kvartiralar makonda yengillik va erkinlik hissini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Bloklar soni: 14
Kvartiralar soni: 710 ta
Qurilish bosqichlari: 3 navbat
Loyiha maydoni: ≈ 20 500 m²
Topshirish muddati: 2027 yil IV chorak (1-navbat)
Makondan oqilona foydalanilgan zamonaviy rejalashtirish
🏢 Dizaynerlik kirish zonalari
Majmuada shaxsiylik va qulaylikka urg‘u berilgan zamonaviy kirish zonalari yaratilgan. Tabiiy materiallar, qulay kutish hududlari va ko‘kalamzorlashtirish ilk qadamdayoq yoqimli muhitni ta’minlaydi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Hovli konsepsiyasi aholi xavfsizligi va osoyishta dam olishiga yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
avtomobilsiz hovli
ochiq va yopiq bolalar maydonchalari
workout zonasi
yashil sayr hududlari
uchrashuv va tadbirlar uchun mehmon xonasi
dam olish va muloqot uchun an’anaviy choyxona
Bunday yondashuv sharqona mehmondo‘stlik muhitiga ega, shinam va xavfsiz makon yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
yer osti va yer usti avtoturargoh
avtomatlashtirilgan parking tizimi
elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari
bolalar aravachalari va shaxsiy buyumlar uchun saqlash xonalari
📍 Lokatsiya
Majmua Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanida, Katta Darxon va Akkurgan ko‘chalari kesishmasida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilmaga va qulay transport aloqalariga ega. Yaqin atrofda ta’lim muassasalari, bog‘lar, kafelar, sport va savdo obyektlari mavjud bo‘lib, kundalik hayot uchun juda qulay lokatsiya hisoblanadi.