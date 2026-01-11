  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Saadiyat"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$82,284
dan
$1,725/m²
;
4
ID: 33898
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    14

Kompleks haqida

Saadiyat — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamikasi va sharqona arxitektura estetikasi uyg‘unlashgan makon sifatida yaratilgan. Loyiha shaxsiylik, qulaylik va yuqori hayot sifati g‘oyasidan ilhomlangan bo‘lib, nomi bejizga “Baxt oroli” deb tarjima qilinmaydi. Majmua puxta o‘ylangan infratuzilma, qulaylik va butun oila uchun osoyishta muhitni birlashtiradi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi xalqaro IND byurosi hamda ho.uz bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo‘lib, zamonaviy dizayn va tabiiy uyg‘unlik o‘rtasidagi muvozanatni aks ettiradi. Fasad bezaklarida tabiiy materiallar va iliq ranglardan foydalanilib, loyihaning sharqona ruhini ta’kidlaydi. Panoramali oynalar va puxta rejalashtirilgan kvartiralar makonda yengillik va erkinlik hissini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Bloklar soni: 14

  • Kvartiralar soni: 710 ta

  • Qurilish bosqichlari: 3 navbat

  • Loyiha maydoni: ≈ 20 500 m²

  • Topshirish muddati: 2027 yil IV chorak (1-navbat)

  • Makondan oqilona foydalanilgan zamonaviy rejalashtirish

🏢 Dizaynerlik kirish zonalari

Majmuada shaxsiylik va qulaylikka urg‘u berilgan zamonaviy kirish zonalari yaratilgan. Tabiiy materiallar, qulay kutish hududlari va ko‘kalamzorlashtirish ilk qadamdayoq yoqimli muhitni ta’minlaydi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Hovli konsepsiyasi aholi xavfsizligi va osoyishta dam olishiga yo‘naltirilgan:

  • yopiq hudud

  • avtomobilsiz hovli

  • ochiq va yopiq bolalar maydonchalari

  • workout zonasi

  • yashil sayr hududlari

  • uchrashuv va tadbirlar uchun mehmon xonasi

  • dam olish va muloqot uchun an’anaviy choyxona

Bunday yondashuv sharqona mehmondo‘stlik muhitiga ega, shinam va xavfsiz makon yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer osti va yer usti avtoturargoh

  • avtomatlashtirilgan parking tizimi

  • elektromobillar uchun quvvatlash stansiyalari

  • bolalar aravachalari va shaxsiy buyumlar uchun saqlash xonalari

📍 Lokatsiya

Majmua Toshkent shahri Mirzo Ulug‘bek tumanida, Katta Darxon va Akkurgan ko‘chalari kesishmasida joylashgan. Hudud rivojlangan infratuzilmaga va qulay transport aloqalariga ega. Yaqin atrofda ta’lim muassasalari, bog‘lar, kafelar, sport va savdo obyektlari mavjud bo‘lib, kundalik hayot uchun juda qulay lokatsiya hisoblanadi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
