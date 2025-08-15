  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "BI Flagman"

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ID: 27216
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

bi Flagman nafaqat turar-joy majmuasi. Bu kelajakda me'moriy bayonot, turmush tarzi va ishonch. Nufuzli hududda joylashgan bo'lib, u estetika, qulaylik va ular shahar atrofidagi eng yuqori darajadagi eng yuqori darajaga ega bo'lish uchun birlashtiradi.

  • zamonaviy dizaynni klassika elementlari bilan ilhomlantiradigan arxitektura: tabiiy tosh, panoramik chiziqlar.

  • Spectacular evening backlighting turns the complex into the architectural dominant of the district.

  • Dunyoning eng yaxshi mehmonxonalarida bo'lgani kabi, eng yaxshi mehmonxonalar.

     Qurilish materiallari

  • # li> # Li> Feconkal Connited Panels

    🛋️ Siz yashashni istagan intermice

    • baland shiferlar, o'ylangan tartib va maksimal tabiiy yorug'lik.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

