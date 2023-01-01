Samarqand, O‘zbekiston

Talab bo'yicha narx

О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 19-этажный "Brilliant CityAC" возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "Brilliant CityAC" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "Brilliant CityAC". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. С "BRILLIANT CITY" в качестве вашего надежного партнера по строительству вы можете быть уверены в исключительном мастерстве и тщательном внимании к деталям в каждом аспекте вашего нового дома. Выбирайте «Brilliant CityAC» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «Brilliant CityAC» станет местом, где ваши мечты обретут свое предназначение. Добро пожаловать в "Brilliant CityAC", где сбываются мечты и меняется современная жизнь.21:59