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PALAZZO

Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
425,70M soʻm
;
2
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Parametrlar Parametrlar
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Kompleks haqida

Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительные инфраструктуры спроектированы также как и на первом этаже. Жить в уютной помещении - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. Palazzo - достойное место для ваших желаний.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Qavatlar soni
Qavatlar soni
7
Yangi bino joylashgan joy
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Магазин 10 m
Детский сад 80 m
Школа 100 m
Остановка транспорта 10 m

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Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Golden House
LCD « Assalom Sohil » – - bu Oltin uydan hududni kompleks rivojlantirish uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu yerda savdo va ijtimoiy infratuzilma rivojlangan qulay turar-joy maydoni, jumladan, bolalar bog‘chasi va turar-joy majmuasidagi maktab barpo etiladi. Zamonaviy arxitektura, qulay, sokin hovlilar, bolalar va sport maydonchalari, xususiy qirg'oq va yurish joylari. Loyihaning ikkinchi va uchinchi qatorlari allaqachon tugallangan va hal qilingan. Majmua markaz yaqinida joylashgan bo'lib, bu shaharning sizga kerak bo'lgan qismiga borishni osonlashtiradi.  Uy uchun monolit va panel konstruktsiyasining afzalliklarini birlashtirgan maxsus muallif texnologiyasi ishlab chiqilgan. Uylarning devorlari uch qatlamdan iborat. Tashuvchi va qarama-qarshi panel o'rtasida qo'shimcha izolyatsiya yotqizilgan, u qishda issiqlikni va yozda salqinlikni saqlaydi. Shuningdek, u 9 nuqtadan yuqori bo'lgan qo'shimcha ovoz o'tkazmaydigan va zilzila qarshiligini ta'minlaydi.
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Kvartira binosi ЖК «Brilliant CityAC»
Samarqand, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
О жилом комплексе «Brilliant CityAC» Добро пожаловать в жилой комплекс «Brilliant CityAC», разработанный компанией «BRILLIANT CITY» в Самарканде. Откройте для себя мир современной жизни с нашим ассортиментом новых квартир и домов, спроектированных с учетом ваших потребностей и доступных по доступным ценам. 19-этажный "Brilliant CityAC" возвышается и предлагает идеальное сочетание роскоши и комфорта. Наша ориентация на доступные цены делает наш ассортимент лучшим выбором для дома вашей мечты. В "Brilliant CityAC" безопасность и комфорт стоят на первом месте. Расположенная поблизости система внутренней связи обеспечивает повышенную безопасность и бесперебойную связь внутри комплекса. Защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения обеспечивают дополнительное спокойствие вам и вашим близким. Семьям с детьми понравится "Brilliant CityAC". Наша хорошо спроектированная детская площадка, детский сад и торговый комплекс предлагают бесконечные возможности для веселья и развлечений. Парковка осуществляется без проблем благодаря специальной парковке, благодаря которой у вас всегда будет безопасное место для вашего автомобиля, и вам не придется беспокоиться о неудобствах парковки. Ознакомьтесь с ассортиментом новых домов 2-х, 3-х и 4-х комнатных в городе Самарканд. Испытайте воплощение современной жизни, где элегантность сочетается с современным дизайном. С "BRILLIANT CITY" в качестве вашего надежного партнера по строительству вы можете быть уверены в исключительном мастерстве и тщательном внимании к деталям в каждом аспекте вашего нового дома. Выбирайте «Brilliant CityAC» для своей новой квартиры или дома в Самарканде и живите роскошно, комфортно и современно. Пусть «Brilliant CityAC» станет местом, где ваши мечты обретут свое предназначение. Добро пожаловать в "Brilliant CityAC", где сбываются мечты и меняется современная жизнь.21:59      
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
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