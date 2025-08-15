  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi Жк "BI Botanika Saroyi"

Turar-joy majmuasi Жк "BI Botanika Saroyi"

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
;
13
ID: 27217
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2025
  • Tugatish variantlari
    Tugatish variantlari
    Tayyor remontli
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Fuqarolikni berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

botanika saroyi - tabiat va shahar ritmidagi hayot

siz qushlarning qo'shiqlari ostida uyg'onganingizda, deraza oching va botanika bog'ining toza havosini tasavvur qiling. Bu shunday atmosfera, biografiya turar-joy majmuasi - tabiat va arxitektura o'zaro bog'liq bo'lgan bi guruhdagi biznes klassi loyihasi. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan

Markazdan bir necha daqiqa oldin, majmua shahar hayotidan yuz o'girib yolg'iz hissiyotini beradi. Bu sharq aesthetikasi zamonaviy qulayliklarga duch keladigan joy: iliq ranglarda, muallifning landshaft dizayni, avtoulovsiz shinam hovlilar - hamma narsa eng kichik tafsilotlarga o'xshaydi.

③ kungacha bo'lgan me'morchilik va tartibni 14-16 qavatga to'g'rilash yaxlit va g'ishtdan yasalgan, ishonchlilik va issiqlik izolatsiyasidan iborat. 3 metrlik shiftlar bilan keng xonadonlar - studiyalardan oilaviy tartibda - sizning noyob ichki formatida, shuning uchun siz noyob ichki qismingizni amalga oshirishingiz uchun. Panoramik derazalar bo'shliqni engil va yashil qatorlarning ochiq ko'rinishini to'ldiradi. Kombinatning qulayligi va texnologiyalari qulaylik uchun yaratilgan: - Iqtidorli va o'simlik parkini - Mintaqaviy va zamin parkasini - Minnatdorchiliklar uchun, shu jumladan, er osti va zaminning joylari - bu hovlining hovlisidir, ammo bu haqda nafaqat hudud, balki davom etadigan joy. Uy: Atlanica Saroyi yaqinida va ertalabki adabiyot zonalari - 20 ta maktab va kofallardagi ekologik toza materiallar zonalari - Atlas xaridlari bilan o'ralgan. Markaz, park, hayvonot bog'i - Butun oilaning hordiq chiqarishi uchun

botanika saroyi, bu hayot falsafasi, zamonaviy shaharning ritmi bilan o'ralgan holda. Bu erda men yashashni, boqishni, yaratmoqchiman, bolalarni boqishni va balkonda bir piyola choy bilan kutib olaman.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

