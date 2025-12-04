  1. Realting.uz
Yangi uylarni sotuvi in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston

kvartiralar
36
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$100,180
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 53–78 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи. Бизнес+ класс, макс…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
53.3
100,180
Apartment 2 xonalar
78.4
138,460
Agentlik
TENCORP
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89,520
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
Maydoni 30–71 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Agentlik
TENCORP
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
