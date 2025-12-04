  1. Realting.uz
Mirzo Ulug'bek Tumani, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$700
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Toshkentdagi yangi bino – Do'rmon saroyi Binoning hashamatli oq jabhasi bilan komfort toifasidagi zamonaviy turar-joy majmuasi. Qurilish miqyosi tufayli u xavfsiz yashash uchun yaratilgan mikrorayonni tashkil etadi. U 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan va 14 ta 7 qavatli binoga ega. U…
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "IPAK YO'LI"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
2.3 gektar maydonning umumiy maydoni bilan "Ipak yo '; li" loyihasi 12 qavatli binolardan iborat 5 blokdan iborat: - umumiy maydoni 32,3 m2 dan 80 m2 gacha bo'lgan kvartiralar; - tashqi terastasi bilan balkonlar 3,8 m2 dan 10 m2; - Uyda xususiy hovli bo'lgan kvartiralar; - o'yin maydonc…
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$900
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Coracamish Riverside  Olmazor tumani, Qoraqamish 2/4 da joylashgan “Riverside Residence”loyihamizda sotuvlar boshlandi. Loyihamizning afzalliklari: - Soy bo'yida joylashgan; - Arzon narxlar davom etmoqda" chuqur",  - Yaqin atrofda supermarket, maktab, bolalar bog'chasi, yoqilg'i quy…
Quruvchi
Median Development
Quruvchi
Median Development
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$896
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
«brooklyn» turar-joy majmuasi Mirzo Ulugʻbek tumanida, Sayram koʻchasida, «The British School» yaqinida joylashgan. Lcd «Brooklyn» — - bu yuqori hayot sifati! O'n olti qavatli ko'p qavatli binolarda sevgi uchun kvartiralar mavjud. Shinam studiyadan tortib, keng premium kvartiralargacha. Qula…
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,121
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Turar-joy majmuasi «Chimgan Hills» Bu 40 000 m2 dan ortiq turar-joy va noturarjoy hashamatli ko'chmas mulk bo'lib, u turli xil tartibdagi kvartiralar va tijorat binolarini o'z ichiga oladi. Turar-joy majmuasining 15 ta blokining har biri o'zining yer usti va er osti to'xtash joyiga ega, bu s…
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Voha
Turar-joy majmuasi NRG Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$2,214
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
NRG VOHA — premium toifa turar-joy majmuasi, o‘zi va yaqinlari uchun qulay uy va nafis muhitning eng yaxshi uyg‘unligini izlayotganlar uchun ideal tanlov bo‘ladi. Osoyishtalik vohasi sokin Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan. Bu ko‘p qavatli ko‘kalamzorlashtirish, ko‘rkam Qorasuv kanali ha…
Quruvchi NRG
NRG
Quruvchi NRG
NRG
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,031
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
DARXAN RESIDENCE-  Yuqori texnologiyali 12 qavatli uy boy infratuzilma, a'lo ekologiya, yashil maydon va yaqin atrofdagi parklar joylashgan hududda joylashgan  Fasad uchun faqat yuqori sifatli materiallar ishlatiladi, uy qishda va yozda salqin issiqlikni saqlashning maksimal samaradorlig…
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55,014
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 38–182 m²
158 ko'chmas mulk ob'ektlari 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.2 – 80.1
69,454 – 171,712
Apartment 2 xonalar
68.2 – 75.0
110,573 – 125,992
Kvartira
47.8 – 182.0
165,162 – 314,072
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32,820
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 29–257 m²
122 ko'chmas mulk ob'ektlari 122
Эко-квартал Assalom Bog’;lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармон…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
29.1 – 53.7
42,601 – 106,717
Apartment 2 xonalar
40.0 – 84.2
56,400 – 145,469
Apartment 3 xonalar
76.7 – 86.5
106,853 – 153,215
Kvartira
99.2 – 256.9
157,741 – 415,371
Quruvchi
Golden House
Quruvchi
Golden House
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают сво…
Quruvchi
Murad Buildings
Quruvchi
Murad Buildings
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$83,966
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 11
Maydoni 39–88 m²
19 ko'chmas mulk ob'ektlari 19
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены свет…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
65.0 – 75.0
65,595 – 157,524
Apartment 2 xonalar
88.0
184,828
Studiya kvartirasi
39.0 – 47.0
81,912 – 132,320
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Voha
Turar-joy majmuasi BI Voha
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 5
NRG Voha — оазис спокойствия в сердце города NRG Voha — это малоэтажный жилой комплекс в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа. Здесь зелень, тишина и простор гармонично сочетаются с удобным доступом к ключевым транспортным артериям Ташкента. Архитектура и планиров…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Botanika Saroyi — уникальный жилой комплекс, спрятанный в зеленом сердце Ташкента прямо у Ботанического сада. Современный восточный стиль, воплощенный в архитектурно-дизайнерском решении, является основой концепции жилого комплекса. Здесь гармония с природой Ботанического сада сливается с пр…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Flagman — камерный клубный дом бизнес+ класса от BI Group, расположенный в Мирзо-Улугбекском районе, всего в нескольких минутах пешком от метро «Буюк Ипак Йули». Проект для тех, кто ценит тишину, статус и продуманность: архитектурная эстетика, приватность и развитая инфраструктура здесь рабо…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi 4U
Turar-joy majmuasi 4U
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Mirzo Ulug'bek tumanida, Sainam ko'chasi bo'ylab joylashgan ishbilarmonlik sinfi turar-joy majmuasi. Manxetten ritmida yashash imkoniga ega bo'lgan 2 ta kompaniya - NRG-BIN va Al Bina tajribasini birlashtiradigan sheriklik loyihasi. Metropolning energiyasi va Kaliforniyadagi hashamatli hasha…
Agentlik
Goodland Property
Agentlik
Goodland Property
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Turar-joy majmuasi ЖК «Botanika»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
"Botanika" turar-joy majmuasi sinf qulayligi, monolit texnologiyadan foydalangan holda ishlab chiqarilgan  Mirzo Ulug‘bek tumani, Oliy Himmat mahallasida. Toshkentda yangi bino 9 qavatli turar-joy majmuasi Toshkent shahrida maroqli yashash uchun barcha zarur narsalar bilan jihozlangan. 24 so…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Vatan   baxtli hayot maskani  Poytaxtimizning markazida- Mirzo Ulug’;bek tumani, Ravnaq kochasi 1 uy, Bo’;z bozor yaqinida  2 Ga maydonga qad rostlaydigan Vatan recidence loyihasi. Loyiha umumiy 13 blokdan iborat - xar bir blok 16 qavatdan.  Umumiy xonadonlar soni: 1600 t  Qula…
Quruvchi
Xon Saroy
Quruvchi
Xon Saroy
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "BI Botanika Saroyi"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
botanika saroyi - tabiat va shahar ritmidagi hayot siz qushlarning qo'shiqlari ostida uyg'onganingizda, deraza oching va botanika bog'ining toza havosini tasavvur qiling. Bu shunday atmosfera, biografiya turar-joy majmuasi - tabiat va arxitektura o'zaro bog'liq bo'lgan bi guruhdagi biznes …
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi VOHA
Turar-joy majmuasi VOHA
Turar-joy majmuasi VOHA
Turar-joy majmuasi VOHA
Turar-joy majmuasi VOHA
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi VOHA
Turar-joy majmuasi VOHA
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$107,600
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
Maydoni 46–55 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
аша новая уютная квартира премиум-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии имеются квартиры: 2-комнатные — от 45,8 м2 до 81,42 м2 3-комнатные — от 96,99 м2 до 148,01 м2 4-комнатные — от 124,5 м2 до 150,5 м2 Жилой Комплекс премиум-класса VOH…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
45.8 – 54.7
107,600 – 127,100
Agentlik RED
RED
Agentlik RED
RED
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Ishga tushirilgan, 2023. Bir nechta kvartira variantlari qoldi. Genus Development kompaniyasidan Caravan Avenue turar-joy majmuasidan kvartira sotib olish nimani anglatadi? ⁃ Qulay joylashuv, metrodan uch daqiqalik masofada; ⁃ Obodonlashtirilgan bolalar maydonchasi va 24 soatlik videokuzatuv…
Quruvchi
Genus Development
Quruvchi
Genus Development
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$142,000
③ RezyRado 🏡 turar-joy majmuasida eksklyuziv 2 xonali kvartira ✨ qulaylik. Uslub. Qulaylik. ✨ 📍 Tuman: Mirzo Ulug'bek  LCD LCD 🏗 Uy: g'isht - qishda issiqlik, yozda salqin ① Kvartira haqida 🔹 ✔ dona 2 Xona - Yaxshi, shuningdek, yaxshilangan - bu ✔ 8/8 qavat - tashqi shovqinsiz ✔ Hay…
Agentlik
Central Fly Homes
Agentlik
Central Fly Homes
Turar-joy majmuasi Жк broklin
Turar-joy majmuasi Жк broklin
Turar-joy majmuasi Жк broklin
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,400
Topshirish muddati 2026
Премиум классдаги уй. Хар бир подъезда 2 та лифт, хоналар майдони катта, Бўз бозорни кўчасида жойлашган, метро яқин, объект қурувчи томонидан йил охирида топширилади, 16 қаватли уйнинг 4 қаватида жойлашган, шартнома бўйича умумий майдони 76,17 метр квадрат, сотишдан мақсад бошқа жойдан уй ол…
Agentlik
Premium House
Agentlik
Premium House
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк "VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 5
✨ nrg Voha - Tabiat va arxitekturadan ilhomlangan premium sinf NRG VOHA - bu nafaqat turar joy, dinamik shaharda tinchlik vohasi. Kompleks nufuzli Mirzo Ulug'bek tumanida, "Oltin tepa" tumanida, shahar shovqinidan uzoqda, ammo transportning asosiy almashinuvi yonida joylashgan "Oltin tepa"…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,172
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 15
Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов. Закрытая придомовая террит…
Agentlik
TENCORP
Agentlik
TENCORP
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Turar-joy choragi ЖК Риштон 
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Rishton turar-joy majmuasi  Media taraqqiyotiga xush kelibsiz – konfor sinfidagi ko'chmas mulkda zamonaviy hayotga yo'lingiz! Rishton turar-joy majmuasining yangi loyihasi  ⠀ Turar-joy binolarimiz zamonaviy uslub va zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan qulaylikni o'zida mujassam etgan. B…
Quruvchi
Median Development
Quruvchi
Median Development
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Flagman"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
bi Flagman nafaqat turar-joy majmuasi. Bu kelajakda me'moriy bayonot, turmush tarzi va ishonch. Nufuzli hududda joylashgan bo'lib, u estetika, qulaylik va ular shahar atrofidagi eng yuqori darajadagi eng yuqori darajaga ega bo'lish uchun birlashtiradi. zamonaviy dizaynni klassika eleme…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza — бизнес-класс с элементами премиум в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,210
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Regnum Plaza — жилой комплекс бизнес-класса с элементами премиального уровня, расположенный в перспективной и активно развивающейся части Ташкента, всего в 13 минутах езды от центра города. Локация уже сегодня относится к числу престижных, а по завершении проекта станет одной из новых точек …
Agentlik
TENCORP
Agentlik
TENCORP
Turar-joy choragi NUR
Turar-joy choragi NUR
Turar-joy choragi NUR
Turar-joy choragi NUR
Turar-joy choragi NUR
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi NUR
Turar-joy choragi NUR
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Ташкенте на Хамида Алимжана с развитой инфраструктурой, в 5 минутах от метро и проспекта Мустакиллик.
Agentlik RED
RED
Agentlik RED
RED
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК " Parkent Avenue "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 10
“Parkent Avenue” - это жилой комплекс из 1 100 квартир, расположенный в Яшнабадском районе. Общая площадь комплекса составляет 35 000 м², а здания построены из кирпича. “Parkent Avenue” в настоящее время является одним из самых успешных проектов строительной компании VEK. Здесь вы можете уви…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,000
Qavatlar soni 10
 SayRam minorasi (Saynam minorasi »turar-joy majmuasida yangi bino sotiladi 📍 Manzil: Metro BIY, uy 3/7/10  Rosti: oynasi (bezash uchun tugagan pallalar) 🏗 Konstruktiv: 100% g'isht uyi  Square: 67 M² (bepul tartib) 💰 Narx: $ 85 000 (belgilangan) 🚫 Ipoteka: qabul qilinmaydi ✅ afz…
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Oq Saroy" на ул. Паркент (Паркентский рынок)
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$120,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Ko'chada "Oq Saroy" turar-joy majmuasida 7 qavatli binoning 1-qavatida sotiladigan 3 xonali kvartira. Parkent. MARKAZIY - Parkent bozori. Ishlab chiquvchi "Urban Stroy" kompaniyasi. Umumiy maydoni - 75 m². ajoyib yangi yangilanish. Qulay joylashuvi, do'konlar, kafe, rest…
Agentlik
Eugene Real Estate
Agentlik
Eugene Real Estate
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$51,784
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 14
Botanika Saroyi turar-joy majmuasi – Bu Qozog‘iston ko‘chmas mulk bozorida yetakchi sifatida tan olingan BI Group xalqaro innovatsion qurilish xoldingining noyob loyihasidir. 1995-yilda tashkil etilganidan buyon xolding professional va ishonchli hamkor sifatida obro‘ qozondi va hozirda “Bota…
Quruvchi
Bi GROUP
Quruvchi
Bi GROUP
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Turar-joy majmuasi Botanika Saroyi — бизнес-класс рядом с «лёгкими столицы»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44,460
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 14
Botanika Saroyi — новый жилой комплекс бизнес-класса в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, вблизи знаменитого Ботанического сада, который по праву называют «лёгкими столицы». Этот проект сочетает продуманную архитектуру, богатую инфраструктуру и исключительное внимание к озеленению — за расте…
Agentlik
TENCORP
Agentlik
TENCORP
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк
Turar-joy choragi Жк " Golden Hills "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Новый жилой комплекс комфорт-класса представляет собой высококачественное жилищное пространство, которое предлагает комфортные условия, премиальное качество для проживания. Локация расположена в Яшнабадском районе, в быстрорастущем, но при этом спокойном месте столицы. Это здание, построенно…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Turar-joy majmuasi 3-комнатная квартира в новостройке ЖК «Caravan Avenue»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
LCD "Caravan Avenue" ning yangi binosida 3 xonali kvartira | Buyuk Ipak Yo'li (Lafarga Sent-) | 60,2 m² | Katakcha | 78 200 $ 🔥 ③ Umumiy ma'lumotlar:
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Agentlik
BAXITBEK REAL ESTATE
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34,423
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 7
Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительн…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Xaritada