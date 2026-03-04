Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"

Oltin Tepa — Toshkentdagi premium-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar markazida yuqori darajadagi qulaylik, obro‘ va farovonlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, keng kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot sifatini ta’minlaydi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, estetik va funksional yechimlarga urg‘u berilgan.
Sodda fasadlar, panoramik derazalar va zamonaviy materiallar loyiha premium-darajasini ta’kidlab, uyg‘un tashqi ko‘rinish yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Yashash sinfi: premium
Qurilish turi: monolit
Qavatlar soni: 9 (ehtimoliy ko‘tarish bilan)
Shift balandligi: 3 m dan — kvartiralarda kenglik hissi
Rejalashtirish: kompakt va keng kvartiralar uchun turli yechimlar
Keng balkonlar — dam olish va shahar manzarasidan bahramand bo‘lish uchun
Majmua zamonaviy yechimlarni taklif qiladi, har bir uyni yashash va investitsiya uchun qulay qiladi.
🏡 Qulaylik va komfort
Loyiha kundalik hayotni qulay qilishga yo‘naltirilgan:
er osti va er usti avtomobil turargohlari
birinchi qavatda savdo maydonchalari (supermarket va xizmatlar)
avtonom isitish tizimi
energiya tejovchi quyosh panellari
24 soat video nazorat tizimi
Bu yechimlar xavfsiz va qulay yashash muhitini yaratadi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi oilaviy dam olish va xotirjam muhit uchun mo‘ljallangan:
yashil zonalar va landshaft obodonlashtirish
bolalar maydonchalari
dam olish zonasi, favvora va sayr yo‘laklari
yaqinlar bilan uchrashish uchun qulay joylar
Bu uylar atrofida xotirjam va qulay atmosferani yaratishga yordam beradi.
📍 Joylashuvi
Oltin Tepa majmuasi Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Parkent ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilmaga ega, transport aloqasi qulay hudud.
Yaqin atrofda transport bekatlari, do‘konlar, supermarketlar va shahar infratuzilmasining asosiy obyektlari mavjud bo‘lib, kundalik hayotni maksimal darajada qulay qiladi.