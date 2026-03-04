  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"

Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$50,101
dan
$1,314/m²
;
2
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33989
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    9

Kompleks haqida

Oltin Tepa — Toshkentdagi premium-sinfga mansub zamonaviy turar joy majmuasi, shahar markazida yuqori darajadagi qulaylik, obro‘ va farovonlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha puxta arxitektura, keng kvartiralar va obodonlashtirilgan hududni birlashtirib, kundalik hayot sifatini ta’minlaydi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, estetik va funksional yechimlarga urg‘u berilgan.
Sodda fasadlar, panoramik derazalar va zamonaviy materiallar loyiha premium-darajasini ta’kidlab, uyg‘un tashqi ko‘rinish yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Yashash sinfi: premium

  • Qurilish turi: monolit

  • Qavatlar soni: 9 (ehtimoliy ko‘tarish bilan)

  • Shift balandligi: 3 m dan — kvartiralarda kenglik hissi

  • Rejalashtirish: kompakt va keng kvartiralar uchun turli yechimlar

  • Keng balkonlar — dam olish va shahar manzarasidan bahramand bo‘lish uchun

Majmua zamonaviy yechimlarni taklif qiladi, har bir uyni yashash va investitsiya uchun qulay qiladi.

🏡 Qulaylik va komfort

Loyiha kundalik hayotni qulay qilishga yo‘naltirilgan:

  • er osti va er usti avtomobil turargohlari

  • birinchi qavatda savdo maydonchalari (supermarket va xizmatlar)

  • avtonom isitish tizimi

  • energiya tejovchi quyosh panellari

  • 24 soat video nazorat tizimi

Bu yechimlar xavfsiz va qulay yashash muhitini yaratadi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi oilaviy dam olish va xotirjam muhit uchun mo‘ljallangan:

  • yashil zonalar va landshaft obodonlashtirish

  • bolalar maydonchalari

  • dam olish zonasi, favvora va sayr yo‘laklari

  • yaqinlar bilan uchrashish uchun qulay joylar

Bu uylar atrofida xotirjam va qulay atmosferani yaratishga yordam beradi.

📍 Joylashuvi

Oltin Tepa majmuasi Toshkent, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Parkent ko‘chasida joylashgan — rivojlangan infratuzilmaga ega, transport aloqasi qulay hudud.
Yaqin atrofda transport bekatlari, do‘konlar, supermarketlar va shahar infratuzilmasining asosiy obyektlari mavjud bo‘lib, kundalik hayotni maksimal darajada qulay qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi ЖК FREEDOM SQUARE
Qoʻqon, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$780
Kvartira binosi ЖК "Самарканд сервис плюс"
Motrit, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Oltin Tepa"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$50,101
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47,883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк
Turar-joy majmuasi Жк " Fayzli Hayot "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Fayzli Hayot — это дома комфорт-класса, созданные для счастливой жизни и вдохновленные семейными ценностями, с упором на функциональность и надёжность. Это современный образ жизни, сохраняющий традиции и доступность для каждого. Архтектура придает домам благородный вид и добавляет уюта окруж…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Kvartira binosi ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Chirchik, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
CHIRCHIQ GARDEN turar-joy majmuasi  yaqin qo'shnilarni birlashtirgan joy. Kompleksda xavfsizlik ham o'ylangan — yopiq hovli, qo'riqlash, avtomatik eshiklar, har bir kirishda domofon, xavfsiz avtoturargoh. Ishlab chiquvchi boʻlib-boʻlib sotib olinadigan 2 va 3 xonali kvartiralarni taqdim et…
Quruvchi
AZIMUT-MIG
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
AZIMUT-MIG
Aloqa tillari
Русский
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish