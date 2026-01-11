  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "NRG VOHA"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$126,699
dan
$2,277/m²
;
9
ID: 33917
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Kompleks haqida

NRG VOHA — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, sifat va puxta o‘ylangan shahar makonini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va shinam muhitni uyg‘unlashtirib, katta shahar ritmida yashash uchun ideal muhitni yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy urbanistik uslubda bajarilgan — qat’iy chiziqlar, ixcham fasadlar va uyg‘un materiallar binoning ifodali tashqi ko‘rinishini shakllantiradi.

Loyiha konsepsiyasi estetika va amaliylik o‘rtasidagi muvozanatga yo‘naltirilgan bo‘lib, majmua zamonaviy ko‘rinish bilan birga kundalik hayot uchun ham qulaylikni ta’minlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes

  • Zamonaviy ko‘p qavatli qurilish formati

  • Puxta o‘ylangan kvartira rejalari

  • Yashash maydonidan oqilona foydalanish

  • Qurilish va muhandislikning yuqori standartlari

🏢 Zamonaviy kirish zonalari

Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy dizaynerlik hollari nazarda tutilgan.

To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay harakatlanish imkonini beradi.

🌿 Obodonlashtirish va qulaylik

Ichki hudud konsepsiyasi xavfsiz va shinam makon yaratishga qaratilgan:

  • yopiq hudud

  • obodonlashtirilgan hovli

  • bolalar maydonchalari

  • sayr va yashil zonalar

  • dam olish joylari

  • videokuzatuv tizimi

Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida shaxsiylik va osoyishtalik hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • parking yechimlari

  • zamonaviy muhandislik tizimlari

  • dam olish uchun jamoat hududlari

  • saqlash va maishiy qulaylik zonalari

📍 Lokatsiya

NRG VOHA turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda asosiy transport yo‘nalishlari, savdo obyektlari, ta’lim muassasalari hamda kundalik xizmatlar mavjud bo‘lib, bu qulay shahar hayoti uchun barcha zarur sharoitlarni ta’minlaydi.

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Turar-joy majmuasi "NRG VOHA"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$126,699
Tegishli yangiliklar O'zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish