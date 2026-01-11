Turar-joy majmuasi "NRG VOHA"

NRG VOHA — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, sifat va puxta o‘ylangan shahar makonini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, funksional yechimlar va shinam muhitni uyg‘unlashtirib, katta shahar ritmida yashash uchun ideal muhitni yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy urbanistik uslubda bajarilgan — qat’iy chiziqlar, ixcham fasadlar va uyg‘un materiallar binoning ifodali tashqi ko‘rinishini shakllantiradi.
Loyiha konsepsiyasi estetika va amaliylik o‘rtasidagi muvozanatga yo‘naltirilgan bo‘lib, majmua zamonaviy ko‘rinish bilan birga kundalik hayot uchun ham qulaylikni ta’minlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Biznes
Zamonaviy ko‘p qavatli qurilish formati
Puxta o‘ylangan kvartira rejalari
Yashash maydonidan oqilona foydalanish
Qurilish va muhandislikning yuqori standartlari
🏢 Zamonaviy kirish zonalari
Loyihada zamonaviy pardoz va puxta yoritish yechimlariga ega uslubiy dizaynerlik hollari nazarda tutilgan.
To‘siqlarsiz muhit bolali oilalar, yoshi katta insonlar va barcha aholi uchun qulay harakatlanish imkonini beradi.
🌿 Obodonlashtirish va qulaylik
Ichki hudud konsepsiyasi xavfsiz va shinam makon yaratishga qaratilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan hovli
bolalar maydonchalari
sayr va yashil zonalar
dam olish joylari
videokuzatuv tizimi
Bunday yondashuv turar-joy majmuasi ichida shaxsiylik va osoyishtalik hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi qulayligi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
parking yechimlari
zamonaviy muhandislik tizimlari
dam olish uchun jamoat hududlari
saqlash va maishiy qulaylik zonalari
📍 Lokatsiya
NRG VOHA turar-joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilmaga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda asosiy transport yo‘nalishlari, savdo obyektlari, ta’lim muassasalari hamda kundalik xizmatlar mavjud bo‘lib, bu qulay shahar hayoti uchun barcha zarur sharoitlarni ta’minlaydi.