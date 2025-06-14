Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента

C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную локацию и премиальный уровень комфорта.
C1 — это не просто жилой комплекс, а новый ориентир городской элиты.
Основные характеристики:
• 30 этажей
• 1 блок
• 1 очередь
• 252 квартиры
• общая площадь — 4 300 м²
Проект задуман как архитектурная доминанта центра Ташкента. Строгие вертикали фасада, выразительный геометричный рисунок, панорамные окна во всю высоту этажа — всё это формирует облик небоскрёба, сочетающего современную эстетику и деликатную роскошь.
Фасад и конструктивные решения подчёркивают эксклюзивность проекта, а каждая деталь продумана с точки зрения статуса и приватности будущих резидентов.
Комплекс C1 предлагает тщательно проработанную инфраструктуру клубного дома, где каждый элемент служит созданию высокого качества жизни:
Открытый бассейн на территории — с лаунж-зоной и панорамными видами.
Гостевая комната — для деловых встреч, переговоров и приёма гостей.
Детская игровая зона — с интерактивными и развивающими пространствами.
Общий фитнес-зал — с современными зонами кардио и силовых тренировок.
Женский фитнес-зал — уединённая зона с учётом индивидуальных потребностей.
Массажный кабинет — для восстановления и расслабления.
Колясочные — удобные и безопасные пространства для хранения.
Химчистка (приём и выдача вещей) — бытовой комфорт без выхода за пределы комплекса.
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения — для полного спокойствия резидентов.
Закрытый паркинг — с современными системами доступа и управления.
Просторные входные зоны с витражным остеклением, мягким светом и лифтами, ведущими прямо в приватный двор. Все решения соответствуют концепции безбарьерной среды. Установлены постаматы для удобного получения заказов.
Особенности проекта:
Высота — 30 этажей
Формат — клубный дом с ограниченным количеством квартир
Центральное расположение
Панорамные виды на город
Полный спектр премиальных сервисов
Возможность оформления ВНЖ (вида на жительство) для иностранных покупателей