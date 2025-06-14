Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента

C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную локацию и премиальный уровень комфорта.

C1 — это не просто жилой комплекс, а новый ориентир городской элиты.

Основные характеристики:

• 30 этажей

• 1 блок

• 1 очередь

• 252 квартиры

• общая площадь — 4 300 м²

Проект задуман как архитектурная доминанта центра Ташкента. Строгие вертикали фасада, выразительный геометричный рисунок, панорамные окна во всю высоту этажа — всё это формирует облик небоскрёба, сочетающего современную эстетику и деликатную роскошь.

Фасад и конструктивные решения подчёркивают эксклюзивность проекта, а каждая деталь продумана с точки зрения статуса и приватности будущих резидентов.

Комплекс C1 предлагает тщательно проработанную инфраструктуру клубного дома, где каждый элемент служит созданию высокого качества жизни:

Открытый бассейн на территории — с лаунж-зоной и панорамными видами.

Гостевая комната — для деловых встреч, переговоров и приёма гостей.

Детская игровая зона — с интерактивными и развивающими пространствами.

Общий фитнес-зал — с современными зонами кардио и силовых тренировок.

Женский фитнес-зал — уединённая зона с учётом индивидуальных потребностей.

Массажный кабинет — для восстановления и расслабления.

Колясочные — удобные и безопасные пространства для хранения.

Химчистка (приём и выдача вещей) — бытовой комфорт без выхода за пределы комплекса.

Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения — для полного спокойствия резидентов.

Закрытый паркинг — с современными системами доступа и управления.

Просторные входные зоны с витражным остеклением, мягким светом и лифтами, ведущими прямо в приватный двор. Все решения соответствуют концепции безбарьерной среды. Установлены постаматы для удобного получения заказов.

Особенности проекта: