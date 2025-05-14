Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль

Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов.

Закрытая придомовая территория полностью освобождена от машин, что делает двор безопасным и уютным для прогулок, игр и отдыха. Просторные квартиры с удобными планировками и панорамными окнами наполнены светом и гармонией.

ЖК Saadiyat предлагает:

Детские площадки с мягким покрытием

Современную workout-зону на свежем воздухе

Подземный паркинг с зарядками для электромобилей

Гостевую комнату и уютную чайхану для общения

Комплекс идеально подойдёт для жизни, инвестиций и сдачи в аренду: отличная инфраструктура, авторская архитектура и концепция «острова счастья» создают устойчивую ценность как для семьи, так и для инвестора.