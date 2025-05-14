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Turar-joy majmuasi Saadiyat — «Остров счастья»: комфорт премиум-класса и авторский архитектурный стиль

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,172
dan
$1,235/m²
;
5
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Manzil Manzil
Parametrlar Parametrlar
Tavsif Tavsif
Media Media
ID: 25823
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

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  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2027
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    15

Kompleks haqida

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Saadiyat — новый жилой комплекс в Ташкенте, вдохновлённый восточной эстетикой и европейскими стандартами комфорта. Архитектурный проект международного бюро IND предлагает уникальное сочетание современного дизайна, панорамного остекления и натуральных материалов.

Закрытая придомовая территория полностью освобождена от машин, что делает двор безопасным и уютным для прогулок, игр и отдыха. Просторные квартиры с удобными планировками и панорамными окнами наполнены светом и гармонией.

ЖК Saadiyat предлагает:

  • Детские площадки с мягким покрытием

  • Современную workout-зону на свежем воздухе

  • Подземный паркинг с зарядками для электромобилей

  • Гостевую комнату и уютную чайхану для общения

Комплекс идеально подойдёт для жизни, инвестиций и сдачи в аренду: отличная инфраструктура, авторская архитектура и концепция «острова счастья» создают устойчивую ценность как для семьи, так и для инвестора.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston

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