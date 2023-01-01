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ULKAN DEVELOPMENT

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani Mustakillik ko'chasi, 88-uy
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ULKAN DEVELOPMENT
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Застройщик
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Русский
Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Многоквартирный жилой дом ЖК Green Island
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ULKAN DEVELOPMENT
Само название жилого комплекса Green Island говорит о нашем желании создать утопающее в зелени жилое пространство, расположенное в центре города. Просторные и светлые квартиры с панорамными окнами придутся вам по вкусу, если вы мечтаете о доме за городом, но не готовы отказаться от удобств жизни в городе.                                                                                        Инфраструктура района — это важный аспект выбора жилья. Когда поблизости есть магазины, кафе, гос. учреждения, парки, жизнь сразу становится чуточку проще, а главное интереснее благодаря местам для проведения досуга. Локация и инфраструктура — наше преимущество. Рядом с комплексом расположены детские сады, школы, множество магазинов, поликлиника, сквер Амира Темура. Одним словом, наш ЖК является идеальным местом для проживания.
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Многоквартирный жилой дом ЖК Italiano Vero
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ULKAN DEVELOPMENT
Новостройка Ташкента – Italiano Vero Italiano Vero – это новый 15-этажный жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе. Привлекательный и современный фасад здания выполнен в светлых тонах. Общая площадь составляет 21.000 квадратных метров. Он создан для тех, кто ищет жилье в развитом районе с современной инфраструктурой. Все помещения имеют черновую отделку, готовую для ремонта будущих владельцев. Жители могут оставлять свои автомобили на открытой парковке у дома. Для обеспечения безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, а также работает круглосуточная охрана.   Инфраструктура Новостройка расположена в зеленом районе. Одно из главных преимуществ комплекса - его близость к центру города. Удобное расположение у главной дороги обеспечивает комфортную езду на автомобиле. Ближайшая станция метро Mashinasozlar находится в 1.5 км. Дорога на транспорте займет 5 минуты. Рядом находится много объектов социальной инфраструктуры, что обеспечивает доступ ко всем необходимым услугам для комфортной жизни. К примеру, школы, магазины, заправки и больницы, парк Ашхабад, Эко парк, korzinka.uz, сквер Амира Темура, музей железнодорожной техники.
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Loft Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ULKAN DEVELOPMENT
Новый жилой комплекс «Loft Residence», построенный в самом центре столицы, предлагает своим покупателям уютное жильё из качественных стройматериалов и комфортную жизнь. Застройщик – компания Ulkandevelopment, у которой 19-летний опыт в данной сфере. Дизайн ЖК спроектирован известной студией Design House. Он состоит из 12 этажей и квартир в восьми разных планировках. Здесь вы можете купить однокомнатную, двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру и получить особый дизайн-проект для своего нового дома от Design House бесплатно. Жилой комплекс оборудован всем, что нужно для вашего комфортного проживания: скоростной лифт, интернет, парковка, игровая площадка, магазины и кафе в двух шагах. Подробнее об инфраструктуре Жилой комплекс представляет собой современный клубный дом. На первых 2 этажах будет расположены коммерческие зоны. На 12- этаже есть общая зона для досуга и отдыха. Здесь вы сможете отдохнуть после рабочего дня, отметить важное событие, провести тренировку в фитнес-зале и оставить детей на безопасной детской площадке под присмотром няни. В роскошном лобби располагается ресепшен с консьержем и зона ожидания лифта. Один из главных преимуществ ЖК это его локация. Сквер Амира Тимура, Eco Park, парк развлечений Ашхабад, а также Госпитальный рынок и поликлиника будут находиться от вас в нескольких минутах езды на транспорте.  Квартиры в жилом комплексе Конец строительных работ запланирован на май 2023 года. Квартиры реализуются с предчистовой отделкой, которая включает в себя межкомнатные перегородки, систему отопления, электрическая проводка, а также чистовую стяжку пола, стен и потолков. Это говорит о том, что дом уже на 80% готов к заселению. К покупке доступны однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры от 34,68 м² до 77,05 м². Комфортные планировки, высокие потолки, панорамные окна – это все в апартаментах LOFT Residence. 
Наши агенты в Узбекистане
Камила Камиловна
Камила Камиловна
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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