Бунёдкор турар жой мажмуаси

Учкудук, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!