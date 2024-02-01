Делегация Ташобласти приняла участие в узбекско-китайском инвестиционном форуме. Результатом встречи стало заключение ряда инвестиционных соглашений.Об этом сообщается в СМИ.

 

Одной из достигнутых договоренностей стало строительство частного аэродрома невдалеке от г. Ахангаран. Заявленная стоимость проекта составит $380 000 000. При этом 100% будет составлять капитал инвесторов КНР. Ожидается, что строительство начнется во второй половине текущего года. Надо сказать, что новый аэродром станет первым в Узбекистане проектом такого рода. Какие именно воздушные суда сможет принимать частная воздушная гавань, пока остается неясным. СМИ выражают надежду на то, что она послужит еще одним мостом сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой.