В Ташобласти появится частный аэродром
Делегация Ташобласти приняла участие в узбекско-китайском инвестиционном форуме. Результатом встречи стало заключение ряда инвестиционных соглашений.Об этом сообщается в СМИ.
Одной из достигнутых договоренностей стало строительство частного аэродрома невдалеке от г. Ахангаран. Заявленная стоимость проекта составит $380 000 000. При этом 100% будет составлять капитал инвесторов КНР. Ожидается, что строительство начнется во второй половине текущего года. Надо сказать, что новый аэродром станет первым в Узбекистане проектом такого рода. Какие именно воздушные суда сможет принимать частная воздушная гавань, пока остается неясным. СМИ выражают надежду на то, что она послужит еще одним мостом сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой.
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.