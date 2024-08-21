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Квартира в новостройке ЖК Sohil bo'yi

Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
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3
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Хорезмская область
  • Район
    Ургенчский район
  • Город
    Ургенч

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

О комплексе

 

Жилой комплекс «Sohil bo'yi» – ваш идеальный выбор! Современные и комфортные квартиры обеспечивают прекрасную атмосферу для вас и вашей семьи. Жилой комплекс предлагает различные удобства, включая наземный паркинг, круглосуточную охрану и прогулочные зоны. Наслаждайтесь спокойным проживанием в безопасной среде со всеми необходимыми условиями.

 

Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к 2024 году.

 

Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре Ургенча.

 

Выбирайте «ЖК Sohil bo'yi» для своей новой квартиры или частного дома, живите роскошной, комфортной и современной жизнью. Пусть «ЖК Sohil bo'yi» станет местом, где можно найти адрес своей мечты.

Обновлено: 27.08.2024

Местонахождение на карте

Ургенч, Узбекистан
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Квартира в новостройке ЖК Sohil bo'yi
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
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