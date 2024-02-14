В УЗБЕКИСТАНЕ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛО ЖИЛЬЕ

Об этом недавно сообщили СМИ со ссылкой на источник в Центробанке Узбекистана. Опубликованная недавно ведомством статистика показывает, что в прошлом 2023 году отмечался рост количества сделок с недвижимостью. Его средний показатель составил 4,4%. По сравнению с 2022. Это следует из представленного отчета организации. Специалисты объясняют эту тенденцию популярностью ипотеки среди населения, а также тем, что приобретение недвижимости — это выгодное вложение средств.

Если говорить о регионах страны, то наибольший прогресс по количеству операций с недвижимостью отмечен в Кашкадарьинской, Хорезмской и Навоийской областях, а также в Каракалпакстане. Прирост составил от 10 до 12%.

Гораздо большая цифра прироста ожидаемо наблюдалась в популярных среди туристов центрах, таких как Андижанская, Хорезмская и Бухарская области. Там рост числа сделок составил около 40%. Лидирует же по прежнему столица, где стоимость сотки земли составила 362 млн. сумов против 263. На вторичном рынке жилья в Ташкенте — схожая ситуация: 1 кв.м. площади стал стоить 14,9 млн. сумов против 10,5.