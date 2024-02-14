Сколько стоит недвижимость в Ташкенте и областях
В УЗБЕКИСТАНЕ ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛО ЖИЛЬЕ
Об этом недавно сообщили СМИ со ссылкой на источник в Центробанке Узбекистана. Опубликованная недавно ведомством статистика показывает, что в прошлом 2023 году отмечался рост количества сделок с недвижимостью. Его средний показатель составил 4,4%. По сравнению с 2022. Это следует из представленного отчета организации. Специалисты объясняют эту тенденцию популярностью ипотеки среди населения, а также тем, что приобретение недвижимости — это выгодное вложение средств.
Если говорить о регионах страны, то наибольший прогресс по количеству операций с недвижимостью отмечен в Кашкадарьинской, Хорезмской и Навоийской областях, а также в Каракалпакстане. Прирост составил от 10 до 12%.
Гораздо большая цифра прироста ожидаемо наблюдалась в популярных среди туристов центрах, таких как Андижанская, Хорезмская и Бухарская области. Там рост числа сделок составил около 40%. Лидирует же по прежнему столица, где стоимость сотки земли составила 362 млн. сумов против 263. На вторичном рынке жилья в Ташкенте — схожая ситуация: 1 кв.м. площади стал стоить 14,9 млн. сумов против 10,5.
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.