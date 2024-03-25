Покупка недвижимости, заключение брака, трудоустройство. Какие еще поводы нужны, чтобы получить ВНЖ в Узбекистане?

О том, как граждане России, Украины, Беларуси, других стран могут получить вид на жительство в Республике Узбекистан, рассказываем в этом материале.

В наш непредсказуемый век люди выбирают безопасность и спокойствие. Узбекистан, кроме стабильности, отличается гостеприимством, радушием и доброжелательностью жителей, рекордным количеством солнечных дней в году, вкусной кухней, красивой природой, яркими национальными нарядами и традициями. Хотите жить в Узбекистане? Мы расскажем, как это сделать.

Для начала надо въехать в страну и зарегистрироваться в отделении въезда-выезда и оформления гражданства органов внутренних дел (ОВВиОГ). После двух месяцев легального пребывания требуется ВНЖ. Подать заявление и документы для этого нужно сразу по прибытии.

В январе 2023 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял решение упростить порядок выдачи разрешения на постоянное проживание в стране иностранных граждан и лиц без гражданства. Для иностранцев, которые приобрели жилье в Узбекистане, предусмотрено ускоренное получение ВНЖ. Теперь рассмотрение заявления займет до 68 рабочих дней, заявки можно подавать онлайн.

Какие привилегии дает вид на жительство в Узбекистане?

После оформления разрешения иностранцы обладают одинаковыми с местным населением правами, кроме избирательного. Они могут легально находиться в стране, имеют возможность неограниченное количество раз выезжать за пределы Узбекистана и въезжать в него. Пенсионеры после получения ВНЖ беспрепятственно оформляют пенсии. Можно официально устроиться на работу и пользоваться соцпакетом, если он предусмотрен. В банках республики легко открыть карту, счет — получить банковские услуги. Есть возможность поступить и обучаться в любом образовательном учреждении, в том числе ВУЗе. Можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть свой бизнес и т.д.

Основания для предоставления ВНЖ для иностранца

Житель другого государства может оформить вид на жительство, предоставив документы о:

покупке недвижимости. Это реально сделать, приобретя жилье, стоимость которого колеблется от $100 000 в Каракалпакстане и до $300 000 в Ташкенте;

заключении брака. После пяти лет совместной жизни супруги резидентов и граждан Узбекистана имеют право постоянного проживания в стране;

трудоустройстве. Востребованным зарубежным специалистам, членам их семей оформляют вид на жительство;

инвестициях. Вклад в экономику страны должен составлять от $3 000 000. Карта резидента выдается и членам семьи иностранца;

воссоединении семьи. Если родители переезжают к детям, а бабушки-дедушки — к внукам, и наоборот. Совершеннолетние жители страны имеют право прописать у себя несовершеннолетних братьев и сестер, оставшихся на их попечении, предоставив справку о смерти либо недееспособности родителей, а опекуны — своих подопечных;

этнической принадлежности. Уроженцы страны, бывшие узбекистанцы, этнические узбеки и члены их семей могут получить постоянную прописку;

политическом убежище. Лицам, угнетаемым на родине по расовому признаку, вероисповеданию, подвергаемым преследованию, членам их семей предоставляется ВНЖ.

Этапы получения ВНЖ

Иностранцу по прибытии в Узбекистан необходимо: оформить регистрацию в ближайшем ОВВиГ, предоставив документы и уплатив госпошлину; подать на вид на жительство, обратившись в то же отделение ОВД с заявлением и документами; предъявить туда же справку, которая запрашивается в стране проживания, о том, что его сняли с предыдущей регистрации.

Что нужно для получения вида на жительство?

Если соискатель имеет основание для получения ВНЖ, никогда не был судим, собрал базовое досье, не представляет угрозу обществу, то можно собирать документы.

Для получения ВНЖ в Узбекистане иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют в ОВВиГ ОВД по месту временного жительства:

заявление-анкету (2 экземпляра) по форме МВД республики;

загранпаспорт (проездной документ лица без гражданства);

нотариально заверенное заявление граждан Узбекистана, у которых соискатель будет проживать, оригиналы документов на недвижимость, информацию о количестве проживающих на данных «квадратных метрах» лиц;

нотариально заверенные копии свидетельства о браке, метрики детей;

справки об отсутствии судимости с родины соискателя;

квитанцию об уплате госпошлины;

2 фотокарточки размером 35 на 45 мм.

На прием можно записаться предварительно посредством Единого портала интерактивных государственных услуг, там же проверить результат. Информация о том, как заполнить анкету для получения ВНЖ, есть на официальном сайте ГУМиОГ МВД.

Причины отказа в предоставлении ВНЖ

Соискателю надлежит знать местное миграционное законодательство, тогда процесс оформления ВНЖ пройдет максимально комфортно, без временных потерь, лишних физических и психологических нагрузок. Собранный пакет документов подается в соответствующее ведомство.

Но случается так, что соискатель получил отказ. Это может произойти, если он неоднократно нарушал закон, совершал правонарушения. Возможно, желающий получить гражданство Узбекистана предоставил недостоверную информацию о себе, непроверенные данные. Отрицательный результат мог быть итогом некорректно заполненных документов или подачи неполного пакета документов. В случае, когда соискатель представляет угрозу государственной безопасности и обществу; отбывает наказание в Узбекистане, он может не рассчитывать на положительное рассмотрение своего вопроса.

ВНЖ утрачивает силу, если иностранец:

выехал на постоянное место жительства в другую страну;

не продлил в установленный срок документ;

предоставил ложные сведения или поддельные документы.

Особенности продления ВНЖ и получения гражданства

Вид на жительство действителен в течение пяти лет. Если возраст соискателя 60 лет и больше (также для лиц, достигших пенсионного возраста) — десять лет. По окончании этого срока можно отправить запрос на его продление еще на 60 месяцев. После пяти продлений производится обмен ВНЖ. Соискатель может выезжать за пределы Узбекистана в год суммарно на 183 дня, иначе год не засчитывается.

После пяти лет постоянного проживания, при соблюдении правил, установленных местным законодательством, можно получить узбекское гражданство.

Узбекистан всё больше открывается миру. Государство инициирует стартапы, привлекает инвестиции, квалифицированных специалистов. Страна нацелена в будущее. Вы можете стать одним из тех, кто его созидает.