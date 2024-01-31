Как сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана, глава государства недавно провел заседание, посвященное актуальным проблемам коммунального хозяйства, строительства, экологии и транспорта. В своей речи он указал на некоторые недостатки, имеющие место в этих отраслях. В частности им были упомянуты нецелевое использование выделенных бюджетом средств, их хищение и растрату. Кроме того президент обратил внимание на то, что многие строительные организации активно занимаются завышением цен в своих сметах. В них зачастую указываются лишние услуги (которых часто нет по факту), а также дополнительная роскошь. Разумеется, с подобной практикой ведется борьба и только в прошлом 2023 году удалось сэкономить 3 триллиона (!) сумов. Другим способом «урвать» часть выделяемых денег является закупка более дешевых материалов на «теневом» рынке.

Затем критике в этой же связи подверглись критике за невнимание к проблеме работники прокуратур и хокимы. Президент подчеркнул, что именно они несут строгую ответственность за текущее положение дел и призвал их усилить бдительность. Кроме того, на прошедшем совещании были озвучены методы дальнейшей борьбы с негативным явлением. Так все договоры подряда предлагается цифровизировать, а проекты стоимостью свыше 10 млрд. сумов будут проходить специальную экспертизу в Проектном отделении Министерства коммунального хозяйства и строительства. И без его рекомендации проекты не будут приниматься на госэкспертизу. Оцениваться будет обоснованность проекта и его безопасность.

В заключение была поставлена задача разработать генеральные планы 170 городов и поселков в текущем году и не менее 300 в следующем. Кроме того ожидается запускновых проектов в сотрудничестве с международными организациями. Ожидается, что их стоимость составит $2,5 миллиардов.