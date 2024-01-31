Проблему «серого» бизнеса обсудили на самом высоком уровне
Как сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана, глава государства недавно провел заседание, посвященное актуальным проблемам коммунального хозяйства, строительства, экологии и транспорта. В своей речи он указал на некоторые недостатки, имеющие место в этих отраслях. В частности им были упомянуты нецелевое использование выделенных бюджетом средств, их хищение и растрату. Кроме того президент обратил внимание на то, что многие строительные организации активно занимаются завышением цен в своих сметах. В них зачастую указываются лишние услуги (которых часто нет по факту), а также дополнительная роскошь. Разумеется, с подобной практикой ведется борьба и только в прошлом 2023 году удалось сэкономить 3 триллиона (!) сумов. Другим способом «урвать» часть выделяемых денег является закупка более дешевых материалов на «теневом» рынке.
Затем критике в этой же связи подверглись критике за невнимание к проблеме работники прокуратур и хокимы. Президент подчеркнул, что именно они несут строгую ответственность за текущее положение дел и призвал их усилить бдительность. Кроме того, на прошедшем совещании были озвучены методы дальнейшей борьбы с негативным явлением. Так все договоры подряда предлагается цифровизировать, а проекты стоимостью свыше 10 млрд. сумов будут проходить специальную экспертизу в Проектном отделении Министерства коммунального хозяйства и строительства. И без его рекомендации проекты не будут приниматься на госэкспертизу. Оцениваться будет обоснованность проекта и его безопасность.
В заключение была поставлена задача разработать генеральные планы 170 городов и поселков в текущем году и не менее 300 в следующем. Кроме того ожидается запускновых проектов в сотрудничестве с международными организациями. Ожидается, что их стоимость составит $2,5 миллиардов.
Автор
Работал в печатных и интернет-СМИ с 2000 года. По образованию филолог русского языка и литературы. Окончил славянское отделение факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана. готовил материалы на разные темы, но преимущественно писал о жизни общества и всем, что с ней связано. Разумеется, немалая толика моей работы была прямо связана с тематикой надвижимости, проблемами в этой сфере и способами их решения. В этом мне немало помогали профессиональные риэлторы, юристы, а также люди многих других специальностей. Надеюсь, что и сейчас мои материалы окажутся полезны читателю.