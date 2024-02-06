Сегодня у нас в гостях специалист в области экономики — Игорь Леонидович Бутиков, доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, организатор и сооснователь Республиканской фондовой биржи «Тошкент», автор многочисленных книг и статей о рынке недвижимости и риелторской деятельности, лектор базовых учебных курсов. Игорь Леонидович вносит свой вклад в развитие рынка недвижимости, особенно в контексте цифровой экономики. Его опыт и знания ценны при рассмотрении вопросов, связанных с риелторской деятельностью в Узбекистане.



Информационные ресурсы на рынке недвижимости

— Цифровая экономика становится нашей реальностью. Современные информационные системы, такие, например, как площадка недвижимости Realting.uz, внедряются практически во все отрасли народного хозяйства, не обошли они стороной и рынок недвижимости. Как высокие технологии, на Ваш взгляд, влияют на его развитие?

— Использование информационных ресурсов на рынке недвижимости осуществляется путем распространения рекламных объявлений о купле, продаже, аренде, обмене объектов, с приложением фотографий, технического описания, геолокации, адреса, цены и контактных телефонов. Распространяться реклама может на электронных досках объявлений, корпоративных веб-сайтах, в социальных сетях, мессенджерах. Это подразумевает: а) доступность, так как объявление может дать каждый желающий; б) удобные поисковые фильтры, позволяющие отсортировать товар в зависимости от его потребительской стоимости; в) стабильный спрос — электронные доски объявлений пользуются большой популярностью у населения.

Однако каждый информационный ресурс имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим некоторые из них.

Социальные сети и мессенджеры. Преимущества: а) дополнительная возможность привлечения денежных средств — администраторы сообществ с большим количеством подписчиков могут заключать рекламные контракты с популярными брендами; б) повышение репутации бизнеса — можно использовать соцсети для продвижения своего бизнеса среди подписчиков; в) обратная связь.

Недостатки: существенные временные издержки — для привлечения подписчиков нужен не один месяц; неудобный поисковый фильтр — информация подается хаотично.

Корпоративный веб-сайт. Преимущества: уникальность и доступность информации — организация, владеющая веб-сайтом, имеет свою уникальную структуру и дизайн, своевременно обновляет информацию.

Недостатки: а) относительно высокая стоимость разработки; б) расходы на содержание информационной системы; в) ограниченный круг пользователей.

Наиболее эффективны электронные площадки, на которых размещают объявления о купле-продаже недвижимости. Скорость реализации товара, выставленного на них, очень велика.

Законопроект «О риелторской деятельности»

— Какие основные проблемы в настоящее время имеются в сфере риелторской деятельности и какие моменты, по вашему мнению, необходимо отразить в новом законопроекте «О риелторской деятельности»?

— В последние годы отечественные риелторские организации сталкиваются с проблемами, которые серьезно затрудняют их деятельность и в результате отрицательно сказываются на качестве оказываемых ими услуг. Корни большинства проблем лежат в вопросе лицензирования риелторской деятельности.

С 1991 по 2011 годы на рынке недвижимости Узбекистана функционировали организации, предоставлявшие посреднические услуги, которые в основном сводились к поиску клиентов для покупки, продажи, аренды жилой недвижимости. Отсутствие нормативной базы позволяло скрывать маклерам свои реальные доходы. Рынок недвижимости криминализировался, ущемлялись интересы государства. Принятие в 2010 году Закона «О риэлторской деятельности» позволило регламентировать риелторскую деятельность, был введен институт лицензирования данной сферы, то есть произошли изменения системного характера.

Однако в апреле 2018 года в законодательство были внесены изменения, и функции по лицензированию риелторской деятельности были переданы хокимиятам. Предприниматели, желавшие получить лицензию, обращались в хокимияты и получали невнятные ответы. В результате росло число черных маклеров, не декларировавших свои доходы и не уплачивавших налоги. Из-за возникшей неразберихи и отсутствия нормативных актов 24 января 2020 года вышел Указ Президента Узбекистана, в соответствии с которым лицензирование риелторской деятельности с 1 января 2021 года было отменено. Однако отмена лицензирования может иметь последствия, опасные как для сферы инвестиций в недвижимость, так и для защиты прав собственности на недвижимость и безопасности граждан.

Второй вопрос касается отмены некоторых требований к риелторским организациям и риелторам, например, обязательного наличия внутренних правил контроля качества услуг риелторских организаций. Правила разрабатываются и утверждаются самими организациями и регламентируют деятельность риелторов и сотрудников риелторских организаций. Эти, по сути, являлись внутренним стандартом организации, обеспечивающим высокое качество предоставляемых услуг, а также первым этапом на пути к внедрению ISO, открывающим выход на зарубежные рынки недвижимости. Ранее их должны были иметь все риелторские организации. Но с 2018 года требование об обязательном наличии правил у риелторских организаций, по сути, отменено. Это шаг назад в системе регулирования рынка недвижимости, который никак не способствует улучшению качества риелторских услуг по стране в целом.

Подготовленный проект Закона «О риелторской деятельности», по существу, перекладывает основную тяжесть регулирования риелторской деятельности на профессиональные общественные объединения риелторов. Если вы внимательно изучите законопроект, то найдете в нем значительное количество функций и обязанностей этих объединений. Вместе с тем отсутствуют какие-либо серьезные полномочия, которыми должен обладать любой регулятор (даже негосударственный) при осуществлении контроля за профессионалами. Например, государственные органы освобождены от уплаты госпошлины при обращении в судебные инстанции. Профессиональные общественные объединения не имеют таких преференций. Между тем бюджеты последних в силу объективных причин являются весьма скудными, поэтому уже сейчас понятно, что при таком подходе они не смогут осуществлять надлежащий контроль за деятельностью профессиональных участников рынка недвижимости и применять к ним какие-либо санкции, кроме как лишения членства в своих организациях. Однако такая мера в конечном итоге приведет лишь к уходу таких риелторских организаций и риелторов в теневой бизнес.

Есть многие другие вопросы в этой сфере, на которые законодательство пока не дает четких и ясных ответов.

Для того, чтобы исправить ситуацию на рынке недвижимости и в сфере риэлторской деятельности, необходимо:

— реанимировать лицензирование риелторской деятельности и передать его в ведение Агентства по управлению государственными активами, имеющее большой опыт в этом деле;

— разработать и утвердить Концепцию развития рынка недвижимости и риелторской деятельности;

— подготовить и принять нормативный документ, который бы дал развитие мультилистинговым системам рынка недвижимости;

— включить в состав лицензируемых услуг «девелоперские услуги» и в последующем разработать и принять Закон «О девелоперской деятельности»;

— создать систему разработки и принятия всеми профессиональными объединениями риелторских организаций и риелторов Единого кодекса этики риелтора (кодекс должен визироваться при получении квалификационного сертификата риелтора у регулятора);

— ужесточить борьбу с черными маклерами путем принятия комплексной программы и, в частности посредством увеличения размеров штрафов.

К сожалению, сегодня сами риелторские организации слабо участвуют в законотворческом процессе, недостаточно активны в публичном обсуждении проблем и внесении предложений по улучшению действующего законодательства.

— Хорошо, что ваша организация занимается этим. Желаю вам успехов в этом деле и бизнесе вообще!

Записала Динара Шамухамедова.