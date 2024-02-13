Если остановить на улице энное количество прохожих, то окажется, что многие из них хотели бы приобрести жилплощадь. Одни присматриваются к покупке впервые, другие — желают расширить личную полезную площадь. Есть и те, кто собирается извлечь доход из сдачи жилья в аренду — назовем их инвесторами. Любопытные социологи не преминули провести исследование и выяснили, что все три категории граждан, как правило, натыкаются на одни и те же грабли, принимая подобное решение. Что же мешает нам? Оказывается, одного лишь желания стать хозяином жилья еще мало: необходимо решение! А принять его окончательно нам мешают несколько «типовых» отговорок. Странно, да? Какие могут быть отговорки, если мы уже решили купить квартиру или дом? Уверяем, они есть и сейчас мы их рассмотрим.

Подождем немного

Это — соображение-лидер! Подавляющее большинство людей, уверяют исследователи вопроса, стараются правдами и неправдами оттянуть момент оформления сделки купли-продажи. «Подождем немного» — говорят они и тут же придумывают, почему нужно поступить именно так. Чаще всего люди надеются, что продавец устанет ждать и снизит цену. Это, говорят исследователи, стереотип вреднейший, да к тому же, ничем не обоснованный. Вы что, настолько понравились продавцу, что он будет ждать только вас? И даже не подумает о показе своего товара кому-то еще? Скорее все будет ровно наоборот. Пока вы ждете непонятно чего, оборотистый человек найдет еще десятки покупателей и покажет им свою квартиру или дом. И вы со своей нерешительностью, останетесь ни с чем. Оно вам надо?! Вот то-то же! Поэтому не тяните кота!

Другим стимулом погодить немного с покупкой становится нехватка денег. Скажем, намеченная нами квартира стоит20 000 «условных единиц», а у нас в распоряжении всего 15-17 тысяч. Продавец ясно дает понять всю неуместность торга, так что нам остается делать? Либо, ясное дело, брать кредит, либо копить недостающее с собственных доходов. Практика показывает, что последний способ более популярен среди рядового народонаселения, следовательно, упомянутое «подождем» растягивается на длительное время. За которое либо хозяин успеет реализовать свою недвижимость более расторопному покупателю, либо заявленная им сумма становится уже неактуальна. Скажем, цены на недвижимость выросли, как и бывает чаще всего. Что в таком случае можно посоветовать? Если вы видите, что от покупки вас отделяет не слишком значительная сумма — берите кредит на оставшееся. Скажем, на ту пару тысяч, которой вам и недостает. Смеем надеяться, что это не так уж сильно обременит ваш карман. Главное — не тянуть время, которое в данном случае сработает против вас.

Только посоветуюсь

Вторым по распространенности стереотипом, мешающим вам приобрести недвижимость, является желание не попасть впросак. Поэтому мы осматриваем предлагаемую квартиру или дом, скрупулезно отмечаем все, что нам кажется важным, а затем просим отсрочку «на посоветоваться». У каждого из нас есть товарищ, компетентный в нужном вопросе и без его одобрения мы не готовы на сколько-нибудь решительные действия. И этот знающий знакомый часто становится настоящим якорем: то его не достать, то он занят, то еще что-то. А время, напоминаем, идет. Так что если уж вам нужно одобрение такого советчика, то организуйте процесс просмотра жилья оптимальным образом. Т.е. так, чтобы ваши раздумья не помешали ни вам, ни продавцу жилья.

Демпинг — наше все!

Для людей несведущих в экономической теории поясним, что демпинг, грубо говоря — это снижение цен под влиянием внешних обстоятельств. Для недвижимости причиной явления может стать увеличение количества предложений. Другими словами, многие граждане, желающие купить жилье, рассуждают так: ¬ — Сейчас строится много жилья по всему городу, предложение, так сказать, зашкаливает, следовательно, цены обязаны упасть. Этого-то светлого мига мы и подождем! Но не тут-то было. Дело в том, что даже при всем разнообразии предложения, оно еще очень не скоро окажется способным уровнять спрос. Он, по оценкам многих специалистов еще долго не сможет способствовать снижению цен. Жители областей все еще хотят стать жителями столицы, да и иностранцев такого права никто не лишал. К примеру, активными покупателями ташкентской недвижимости, в связи с известными событиями, стали жители РФ. В сети довольно широко обсуждался тот факт, что за короткий срок ими было куплено множество квартир в престижных жилищных комплексах (для справки: https://www.novostroy.ru/articles/world-market/nedvizhimost-v-uzbekistane-chto-ozhidaet-uekhavshikh-rossiyan/). Так что надеяться на это, по меньшей мере, наивно.

" Срочно продам"

Еще один стереотип, которым часто больны покупатели — это убеждение, что если хорошенько поискать, то найдется человек, у которого «горят» сроки продажи жилья, а потому он не будет сильно радеть за цену. Увы, такое было справедливо разве только в начале 90-х, да и то не везде. За срочность сейчас цену сбавлять не принято. Собственно и срочности-то поубавилось считайте до нуля. Желающего срочно выехать за рубеж на ПМЖ сейчас не найти от слова «совсем». А посему не стоит уповать на слово «срочно» в объявлениях. На этом сейчас выгадать нереально.

Исходя из вышесказанного можно лишь посоветовать всем желающим приобрести дом или квартиру реально оценивать как ситуацию на рынке, так и свои возможности. А также — трезво соотносить одно с другим.