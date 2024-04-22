Каков процесс получения кредита на жилье в Узбекистане? Пошаговая инструкция – в нашем материале.

Согласно статистике, примерно раз в семь лет обычная узбекистанская семья задумывается о покупке квартиры. Чаще всего приходится копить на первоначальный взнос и брать ипотеку, так как выплатить всю сумму единовременно бывает крайне затруднительно.

В связи с ростом спроса на жилье и с целью сделать его максимально доступным в апреле 2023 года государство приняло программу обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов, в соответствии с которой данные кредиты могут получать лица, не имеющие заработной платы. С принятием указа ипотека для жителей Узбекистана стала доступной. Что же нужно сделать, чтобы стать счастливым обладателем недвижимости?

Этапы покупки квартиры

Итак, на семейном совете решили, что пора расширяться – старшего сына пора женить, а в его комнату поселить подросшего младшенького. Заглянув в «закрома» и оценив свои возможности, вы пришли к выводу, что необходимо брать ипотеку. С чего начать?

Во-первых, собрать необходимую информацию о банках и предлагаемом ипотечном продукте. Когда определитесь, зарегистрировать заявку и дождаться одобрения банком.

Затем начинается марафон-осмотр найденных вариантов, окончательный выбор самого подходящего и оценка стоимости. Понравившуюся недвижимость показывают представителям банка для одобрения.

Следующий шаг – открытие счета, на который переводится первоначальный взнос по ипотеке, предоставление банком копии ипотечного договора, гарантийного письма и, наконец, нотариальное оформление приобретенной квартиры.

Требования к потенциальным заемщикам

Какие требования предъявляются к потенциальным заемщикам? Они должны иметь:

соответствующий возраст: с 18 до 50 лет;

постоянный доход для уплаты процентов и погашения основного долга по кредиту;

не более 70% показателя долговой нагрузки;

хорошую кредитную историю.

Если подходите по всем пунктам, то стоит провести анализ возможностей.

Анализ возможностей

Принять решение о покупке недвижимости значит выразить свое намерение. Но чтобы результат был наилучшим, надо предварительно определить:

район, цену;

будет это «первичка» или «вторичка»;

сумму первоначального взноса, какая ее часть имеется в наличии;

сможет ли кто-нибудь занять деньги или оказать финансовую поддержку в случае, если не сможете сами ежемесячно оплачивать кредит.

Если вы покупаете квартиру для детей, то наверняка захотите, чтобы они жили недалеко от вас, следовательно, район уже определен. И количество комнат тоже: «двушка» как минимум, а еще лучше «трешка», для будущих внуков. В случае покупки недвижимости с целью инвестиции можно искать наиболее продвинутый район, с хорошей инфраструктурой, транспортной развязкой, экологической ситуацией. Если у вас не так много денег, разумнее купить однокомнатную квартиру с ремонтом, ее будет легко сдавать, так как «однушки» пользуются повышенным спросом.

Что касается новостройки, то ее предпочтительнее брать для дальнейшей сдачи в аренду. Правда, в этом случае в расходы надо будет заложить деньги для ремонта квартиры. «Вторичку», как правило, выбирают уже готовую, с ремонтом, мебелью, чтобы купить, въехать и жить.

Рассматривая свои финансовые возможности, старайтесь учесть все – ежемесячные поступления в общий семейный фонд, вероятность дополнительного заработка, обращения к родственникам за помощью. В Узбекистане родственники часто поддерживают друг друга в этих вопросах, потому что знают наверняка: если они сегодня внесут лепту в покупку жилья (брата, сестры, двоюродных и даже троюродных), то те, кому они помогли, завтра в том же размере вложатся в решение их проблемы. Можно также продать автомобиль, землю, старую недвижимость, если вы этим располагаете.

Изучение рынка недвижимости

Необходимо узнать как можно больше о банках, застройщиках и собственниках жилья.

Собственники. Покупая в ипотеку жилье на вторичном рынке, обращайте внимание на собственников. О том, как осмотреть недвижимость, мы уже рассказывали. Главное – тщательно проверяйте все документы, обратитесь к юристу: лучше немного переплатить, чем потерять потом большие деньги.

Застройщики. Их на сегодняшний день в Узбекистане в целом и Ташкенте в частности очень много. Если в выбранном вами районе строятся несколько жилых комплексов и домов, то, собрав наиболее полную информацию о каждом, выбирайте самого надежного. Если локация нового жилья еще не уточнена, ориентируйтесь на тех застройщиков, о которых имеются положительные отзывы. Посмотрите, есть ли у них официальный сайт, указаны ли контактная информация, юридический адрес, поинтересуйтесь рейтингом. Если какие-либо данные о компании вы не смогли найти, обратитесь к консультанту и задайте ему интересующие вопросы.

Банки. Их тоже много и проценты у них разные. Надо набраться терпения, изучить информацию и выбрать оптимальный вариант. Наметив банк, съездите туда, поговорите со специалистом, уточните условия кредитования.

Изучение банков и их предложений

На что нужно обращать внимание, выбирая банк? На процентные ставки, размеры ссуды, первого и ежемесячного платежей, срок кредитования, страховку. Но нужно иметь в виду, что:

может не быть указан максимально возможный процент, а процентная ставка быть выше заявленной;

кредит на жилье без первоначального взноса не выгоден банк, могут потребоваться дополнительные вливания;

перед оформлением договора с банком желательно иметь полную информацию об ипотечном страховании. Ипотечное страхование представляет собой защиту заемщика от финансовых потерь. Это гарантия возврата долга банку при возникновении форс-мажорных обстоятельств. Если оформленная в ипотеку недвижимость, жизнь или здоровье покупателя пострадают, страховая компания закроет долг перед банком. При отказе от ипотечного страхования процентная ставка может незначительно повыситься.

Нужно отметить также, что есть несколько вариантов покупки жилья в ипотеку: оформление через банк; напрямую от застройщика; в рассрочку.

В первом случае вы сперва подаете заявку в банк, ждете одобрения и потом уже ищете недвижимость. Во втором – сначала подбираете квартиру, после подаете заявку. С застройщиком можно договориться о покупке «квадратных метров» в рассрочку, тогда первоначальный взнос будет приличным, а срок погашения кредита – минимальным.

Заявка на ипотеку

В целях экономии времени многие сегодня подают ее, не выходя из дома. Для подачи заявки онлайн понадобится указать: стоимость квартиры; сумму первоначального взноса; срок кредитования; выбор страховок. В анкете – персональные данные, сведения о доходах, место работы. Так же нужны сканированные копии паспорта, СНИЛС, справки 2-НДФЛ, трудовой книжки и военного билета, если такой имеется.

Безопаснее войти в приложение банка, личный кабинет, в котором будете брать кредит. Сегодня чаще пользуются специальными приложениями, посредством которых отправляется заявка и отслеживается процесс ее обработки.

Когда заявку одобрят, для уточнения деталей к вам может обратиться кредитный специалист. В течение нескольких дней заявка снова рассматривается, в случае ее одобрения с вами на связь выйдет персональный ипотечный менеджер. Он будет оказывать поддержку, в том числе во время общения с продавцом или риэлтором.

Поиск недвижимости

Вы уже определились с районом, количеством комнат, деньгами и банком. Теперь наступил сложный момент – выбор жилья. Где его искать:

на специализированных сайтах;

в телеграмм-каналах, в специальных группах, где размещают объявления о продаже недвижимости;

через родственников, знакомых или риэлторов;

по расклеенным по городу объявлениям.

В интернете есть много площадок, объявления о купле-продаже квартир на них могут дублироваться, но цена при этом разнится. Это происходит, если два риэлтора выставляют на продажу одну и ту же квартиру.

Составьте перечень заинтересовавшего вас жилья, созвонитесь для уточнения информации и, если вас все устроило, осматривайте выбранные варианты.

При выборе жилья в новостройке нужно обязательно встретиться с застройщиком и уточнить детали, самому все посмотреть и убедиться, что заявленное отвечает действительности.

Оценка объекта

Выбор оценочной компании – дело серьезное, она производит оценку недвижимости. Основанием для этого являются паспорт, техпаспорт и выписка.

Недвижимость фотографируют, все данные проверяют. Отчет отправляется покупателю в электронном виде на почту, а также выдается на бумажном носителе. Он содержит информацию о начальной, кадастровой и расчетной максимальной стоимости объекта и важен для принятия окончательного решения о покупке конкретного жилья.

Подготовка документов

Основные документы, необходимые для оформления квартиры в ипотеку:

оригинал паспорта заемщика (созаемщика);

договор на покупку квартиры заключенный с подрядчиком;

информация о доходах, полученных заемщиком (созаемщиком) за последние 12 месяцев.

В качестве дохода могут выступать:

ежемесячная заработная плата на официальном месте работы;

постоянный доход, получаемый от личного подсобного или фермерского хозяйства, ИП;

доход, не запрещенный законодательством и подтвержденный документально.

В разных банках могут быть различные требования к предъявляемым документам, поэтому перечень нужно уточнять.

Документы страхования и ипотеки

Документы собраны, покупка одобрена, теперь нужно составить договора купли-продажи, ипотеки, страхования.

Важно при составлении договоров быть внимательным, проверять данные, каждый пункт, сноски. Обговорить день совершения сделки. В этот день при себе должны иметься оригиналы:

паспорта;

СНИЛС;

2-НДФЛ;

отчета об оценке;

заявки на ипотеку;

справки о дополнительном доходе:

Также нужно иметь копию трудовой книжки и деньги на счете для первоначального платежа и транзакционных издержек.

Регистрация прав собственности

Для того, чтобы зарегистрировать жилую недвижимость, нужно:

отправить запрос на ЕПИГУ;

дождаться его рассмотрения и извещения о размере сбора;

оплатить пошлину, получить выписку из реестра.

Заявка рассматривается в течение двух дней.

Акт о принятии и передаче квартиры

Вначале надо осмотреть недвижимость. Затем подписать акт о приеме-передаче. В новостройке необходимо также получить кадастровый и технический паспорта, гарантийные документы на двери, окна и счетчики.

Для приемки жилья в новостройке с собой возьмите:

паспорт, договор;

блокнот и ручку или карандаш;

мел, скотч, чтобы отмечать возможные дефекты;

зажигалку (для определения состояния вентиляционной системы);

лампочку (для проверки патронов).

Лучше осматривать квартиру днем.

Акты осмотра и сдачи-приемки жилья подписываются, когда все имеющиеся недочеты устранены.

Акт осмотра содержит:

название;

локацию и адрес;

дату проведения осмотра;

перечисление лиц, присутствующих при приемке;

информацию о покупателе;

описание объёмно-планировочных показателей;

дефектную ведомость;

подробные выводы комиссии;

подписи членов комиссии;

печать компании-застройщика.

Акт приемки состоит из:

названия;

описания помещений;

сведений об инженерных коммуникациях;

описания выявленных дефектов;

отчета о работе по их устранению;

отметке об отсутствии претензий со стороны покупателя;

перечня прилагаемых к акту официальных документов;

выводов о приёмке квартиры;

даты подписания акта;

подписи членов комиссии;

печати застройщика.

Советы при покупке жилья в ипотеку

Основной совет – будьте внимательными на протяжении процесса: от выбора банка до приемки жилья. Тщательно проверяйте застройщика, если покупаете квартиру на первичном рынке, и историю квартиры-«вторички», убедитесь в том, что она юридически чиста.

Старайтесь вовремя погашать ипотечный кредит. Если заемщик не в состоянии это сделать, квартира может быть продана по рыночной цене с публичных торгов по решению суда. Часть денег пойдет на погашение кредита, оставшаяся сумма вернется.

Надеемся, что наши советы помогут купить квартиру мечты. Удачи!