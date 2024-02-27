Хотите приобрести недвижимость, но не знаете, с чего начать? О том, на что обратить внимание в первую очередь при покупке недвижимости на вторичном рынке и в новостройке, читайте в этом материале. Покупка недвижимости — однозначно стресс: не знаешь, какую квартиру выбрать, у кого проконсультироваться, к кому обратиться. Realting.uz расскажет об этапах процесса и поделится конкретными советами.

Что нужно знать перед покупкой квартиры

Если определились с тем, сколько комнат нужно и в каком районе хотите жить, осталось:

найти квартиру, которая понравится и устроит по цене;

убедиться в том, что жилье юридически чистое, а застройщик — надежный;

собрать необходимые документы.

Сначала рассмотрим, что влияет на цену.

Регион. Есть существенная разница между столицей, областным центром и небольшими городами. К примеру, средняя цена однокомнатной квартиры со средним ремонтом на средних этажах в спальном районе в Ташкенте будет стоить $45 тысяч, в Самарканде — $36 тысяч, а в городах Янгиюле и Нурафшане Ташкентской области — $27-28 тысяч. Сезонность. Зимой, как правило, цены ниже. Не все хотят в холода мотаться по городу, чтобы посмотреть тот или иной вариант. Весной люди просыпаются, рынок активизируется. Летом начинается период отпусков, многие тратятся на отдых, поездки, и спрос падает. Осень — золотой сезон. Урожай собран, жара и холод не мешают поиску — интерес возрастает, и цены, соответственно, взлетают. Площадь. Чем больше, тем дороже. Класс. Жилье во «вторичке» обойдется дешевле благоустроенной квартиры в навороченном доме, построенном из качественных стройматериалов, с современным дизайном двора, видеонаблюдением и охраной. Этажность. Самые «крутые» — средние этажи. Чем выше расположена квартира в новостройке, тем, как правило, она дороже. Немаловажно собрать информацию о лифте: чье производство, кто обслуживает и т.д., чтобы быть уверенным, что не застрянете между этажами. Во «вторичке» самый дешевый — последний этаж, так как может течь крыша и не быть лифта (в пятиэтажном доме, например). Два слова хочется сказать о торцевых квартирах — они дешевле из-за того, что летом в них жарко, а зимой — холодно. Район. Чем ближе к центру, тем дороже. Надо также учитывать инфраструктуру, транспортные развязки, экологическую обстановку — есть ли рядом промышленные или парковые зоны. Состояние. Если старый фонд, то капитальный ремонт дома с заменой труб, новой кровлей, а также хорошим состоянием квартиры, сантехники, системы отопления скажутся на повышении цены квартиры. В новостройках все будет зависеть от стадии строительства и наличия отделки.

Риски при покупке квартиры

Покупая жилье самостоятельно, нужно быть осторожным. На что необходимо обращать внимание:

Собственники. Если их несколько, то все они должны участвовать в процессе купли-продажи, так как в случае отсутствия одного из них, сделка будет признана недействительной. Когда квартира находится в собственности супругов, а продает ее один из них, просите нотариальное согласие второго. Доверенность. Покупая жилье по доверенности, договоритесь с собственником, чтобы он лично приехал на сделку. Если он физически не может это сделать, то проверьте, имеет ли право продавец реализовать жилье и подписывать документы. Обязательно сравните паспортные данные продавца с данными, указанными в доверенности. Наследство. Вы решили купить квартиру, которая досталась продавцу по наследству. В таком случае попросите нотариальное заявление о том, что других наследников нет, чтобы через несколько лет к вам не нагрянули неучтенные «собственники». Приватизация. Убедитесь, что жилье приватизировано, попросите показать договор передачи квартиры в собственность, присмотритесь к тому, кто в ней прописан. Имейте в виду, что все прописанные в квартире родственники имеют право на приватизацию. Долги. Проверьте квартиру на наличие долгов по коммунальным услугам. Если они имеются, настаивайте на том, чтобы продавец их погасил. В случае существенной задолженности на жилье могут наложить арест.

Вторичное жилье или новостройка — что выбрать?

Где выбрать жилье? Если хотите жить в новостройке, в первую очередь определитесь с надежным застройщиком. Затем запаситесь терпением, так как придется либо покупать жилье под котлован, что обойдется дешевле, либо ждать окончания ремонта, так как получите квартиру с голыми стенами. Плюсы «вторички» в том, что она немного дешевле, в нее можно въехать сразу, не ожидая сдачи дома в эксплуатацию и окончания ремонта. Но, как правило, новые жильцы начинают переделывать квартиру на свой лад. На выбор покупки квартиры в новостройке или на вторичном рынке влияет также локация — часто соотечественники хотят жить рядом с родственниками; в центре, с развитой инфраструктурой; в районах с доступным по цене квадратными метрами.

Как осмотреть недвижимость

Квартиру лучше осматривать при дневном свете. Если это «вторичка», то для начала посмотрите, была ли перепланировка. Если планировка такая же, как в техническом паспорте, то все в порядке. Если нет, то перепланировка должна быть узаконена. Затем внимательно осмотрите состояние потолка, стен, пола, стеклопакетов или оконных рам. Присмотритесь, нет ли плесени на стенах — это сигнал о том, что квартира сырая. Проверьте всю сантехнику, состояние системы отопления. Загляните под раковину в кухне, под ванную. Если в доме есть лифт, оцените его состояние. Можно поговорить с соседями о том, отключают ли свет, воду, отопление. Наведаться к участковому, чтобы узнать, какова криминогенная обстановка в районе, сходить в обслуживающую компанию для получения информации о техническом состоянии и центральных коммуникациях. Для выбора квартиры для покупки в новостройке, необходимо обратить внимание на:

площадь, чтобы она не отличалась от той, которая указана в договоре;

отделку стен и пола;

вертикальность стен;

состояние дверей, окон, вытяжки;

инженерные сети: отопление, водоснабжение, электричество (розетки, выключатели).

Способы покупки квартиры в Узбекистане

Приобретайте жилье за наличные деньги, в рассрочку или в ипотеку. Ипотеку можно брать для покупки квартиры как в новостройке, так и во «вторичке». Если у вас на руках есть достаточная сумма для приобретения жилья, можете, учитывая данные выше советы, выбрать подходящую квартиру в нужном районе, на предпочитаемом этаже и оформить договор купли-продажи. Денег для приобретения квартиры единовременно недостаточно? Берите в рассрочку. Преимущества:

приобретение квадратных метров без дополнительных процентов, так как часть суммы делится на поэтапные выплаты;

к покупателю, как правило, не выдвигают особых требований: нужны паспорт и внесение первого взноса;

размер первого взноса в ряде случаев может не превышать 10%.

При оформлении рассрочки общая стоимость жилья к истечению срока договора не повышается в случае, если прописана фиксированная стоимость «квадрата». В ипотеку покупают квартиры и в новостройках, и во «вторичке». Для приобретения жилья в ипотеку в новостройке нужно определиться с банком, в котором будете брать кредит, собрать пакет документов, сдать в банк. При вынесении положительного решения подписывается договор на кредитование между клиентом и банком. Застройщику предоставляется гарантийное письмо, оформляются: нотариально купля-продажа квартиры, право собственности на квартиру на клиента, квартира в залог банку. Банк проводит оплату продавцу. Приобретая квартиру на вторичном рынке жилья в ипотеку, покупатель и продавец приходят в банк для открытия вкладного счета. После одобрения кредита подписывается кредитный договор. Покупатель вносит первоначальный взнос на свой вкладной счет. Банк передает нотариусу письмо о гарантированной оплате всей суммы, на основании которого оформляется документ купли-продажи и кадастр. После оформляется залог, и на основании заявления покупателя деньги с его счета перечисляются на вкладной счет продавца.

Покупать квартиру самому или с риелтором

Приобрести жилье можно самостоятельно или с риелтором. Если решили обойтись без риелтора, то риски возрастают. В таком случае необходимо быть максимально внимательным и учесть советы по проверке состояния квартиры и документов, но лучше привлечь юриста, который проверит юридическую чистоту сделки, проконсультирует по интересующим вопросам. Однако предпочтительнее покупать квартиру со специалистом по недвижимости, особенно если приобретаете жилье во «вторичке». Риелтор окажет помощь в покупке недвижимости: поможет подобрать квартиру, проверит историю, отсутствие проблем, правовых препятствий, подготовит документы для купли-продажи.

Чек-лист: что нужно проверить перед покупкой

Предварительные хлопоты позади, впереди — непосредственно покупка квартиры. Перед заключением сделки проверяем наличие:

документов на право собственности;

паспорта владельца недвижимости;

справки о людях, прописанных в квартире;

справки об отсутствии задолженности по коммунальным услугам.

Выводы

Отнеситесь к покупке недвижимости максимально ответственно. Определитесь с тем, сколько можете потратить на новую квартиру, продумайте, будет ли это новостройка или жилье, которое уже было в чьей-то собственности. Выберите оптимальные этаж, район. Обратитесь к риелтору, который поможет проверить возможные риски и безопасно провести сделку.