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"TOSHKENT UY MAKON" ООО

TOSHKENTSHAHRI, УЧТЕПАТУМАНИ, АЛИХОНТУРА СОГУНИЙ МФЙ, 30 МАВЗЕСИ, 33- УЙ, 21-ХОНАДОН
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"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Новостройки
Смотреть все 8 новостроек
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Жилой квартал Новостройка бизнес класса в Сергели
Ташкент, Узбекистан
от
165,00 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Жилой комплекс Бунёдкор турар жой мажмуаси
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: Modern Hause
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Коттедж Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Коттедж Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Ташкент, Узбекистан
от
1,83 млрд сум
Сдача в: 2023
Застройщик:
  Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP " О комплексе Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины .   ➖ Тип: Коттедж ➖Общая площадь:1-Соток ➖Тип строения:Кирпичный  ➖Количество комнат:6(холл,кухня) ➖Санузел: 4 ➖Этажность: 2 ➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой  ➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район ,  улица Мустақиллиқ  Сарбон МФЙ дом1  ➖ Цена: 150 000 у.е Телефон для справок : Феруза
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Жилой комплекс ЖK "Бунёдкор"
Ташкент, Узбекистан
от
268,49 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Коттеджный поселок КП "fAMILY ROOF"
Ташкент, Узбекистан
от
1,16 млрд сум
Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
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ООО "Alliance Estate"
2 115 объектов

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!