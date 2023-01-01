"TOSHKENT UY MAKON" ООО

Успейте купить новостройку в Сергелинском районе .
Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .
Квартира 44,6 кв.м+4.1 терраса
Общая стоимость : 528 328 000 сум
Первоначальная оплата : 158 498 400 сум
Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум
Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь по телефону : 93 946 28 56 Феруза
Почта :
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.
Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока
Срок рассрочки : 28 месяцев
Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл
Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет
• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP "
О комплексе
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
➖ Тип: Коттедж
➖Общая площадь:1-Соток
➖Тип строения:Кирпичный
➖Количество комнат:6(холл,кухня)
➖Санузел: 4
➖Этажность: 2
➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой
➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район , улица Мустақиллиқ Сарбон МФЙ дом1
➖ Цена: 150 000 у.е
Телефон для справок : Феруза
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г
Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев
Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро